Компанія Samsung поповнила асортимент планшетів новою цікавою моделлю. Це пристрій розроблений для дітей і отримав назву Galaxy Tab A 8.0 Kids Edition.

Модель Samsung вирізняється наявністю захисного чохла і додатковими функціями.

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Що цікавого

Galaxy Tab A 8.0 Kids Edition отримав адаптований для дітей інтерфейс з попередньо встановленими розвиваючими програмами.

Пристрій створений на базі Wi-Fi-версії Galaxy Tab A8 2019. Він оснащений 8-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1280х800 пікселів. Працює новинка на базі процесора Snapdragon 429.

Для створення ефекту об'ємного звучання в пристрої є стереодинаміки.

Galaxy Tab A 8.0 Kids Edition / Фото Samsung

На Galaxy Tab A 8.0 Kids Edition передбачена функція батьківського контролю. Батьки можуть налаштувати обмеження часу ігор на день, а також вказати сервіси та контакти, до яких у дитини буде доступ. Тут попередньо встановлені додатки Pingo і сервіс Find My Kids (знайди моїх дітей), що дають змогу відстежувати місце розташування дитини і історію його переміщень на карті, чути навколишній звук, привернути увагу гучним сигналом і спілкуватися в сімейному чаті.

У комплект поставки входить спеціальний чохол-підставка. Він створений із м'якого, але міцного матеріалу, тож надійно захищає планшет від пошкодження.