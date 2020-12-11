Розвиток технології MicroLED триває вже кілька років. Компанія Samsung випустила екрани The Wall TV для корпоративного сегменту. Зараз виробник вирішив поширити цю технологію на сегмент споживчих телевізорів.

Таким чином Samsung представила 110-дюймовий 4K MicroLED TV з частотою 120 Гц, повідомляє офіційний сайт Samsung.

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Що таке MicroLED? Це удосконалена версія технології OLED, яку активно використовують у виробництві телевізорів, моніторів та смартфонів.



Технологія MicroLED виділяється підвищеною яскравістю (до 30 разів), зниженим енергоспоживанням. Також такі дисплеї повинні бути довговічніші і не схильні до вигорання. MicroLED дає змогу створювати полотна великих діагоналей і нестандартної форми.

Чим ще цікавий 4K MicroLED TV

Новий телевізор отримав ключові особливості модульного The Wall TV. Це безрамковий дисплей, підтримка частоти 120 Гц разом з HDMI 2.1. Також виробник заявляє 100% охоплення просторів DCI-P3 і Adobe RGB. Термін служби світлодіодів складає 100 000 годин або понад 10 років.

Ціна

Новинка вже доступна для попереднього замовлення за ціною 170 мільйонів корейських вон (понад 156 тисяч доларів або 4,4 мільйона гривень).