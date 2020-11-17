Південнокорейський гігант розробляє метод передачі даних, особливістю якого стане підвищена безпека. Працюватиме він на основі блокчейну.

Називатись новий додаток буде Private Share, повідомляє видання SamMobile.

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Що відомо

Він дозволить безпечно обмінюватися файлами і даними, використовуючи для цього технології блокчейну. Журналісти порівнюють роботу цієї функції з повідомленнями в месенджерах, що самостійно видаляються. Відправник зможе встановити дату закінчення терміну зберігання файлів. Після закінчення вказаного терміну файли будуть автоматично видалені з пристрою одержувача.

Крім того одержувач не зможе переслати файли, відправлені за допомогою Private Share, та зробити скріншот екрану. Правда, завжди є можливість сфотографувати екран за допомогою іншого смартфона.

Private Share буде працювати за тим же принципом, що і Quick Share. Це означає, що додаток має бути встановлений і активний на пристроях відправника і одержувача. Для передачі файлів відправник спочатку надішле відповідний запит одержувачу, і після його прийняття почнеться відправка.

Очікується, що Samsung представить Private Share разом з новими флагманами Galaxy S в січні.