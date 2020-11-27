Компанія Samsung готує презентацію нових повністю бездротових навушників. Вони отримають активне шумозаглушення.

Анонс нових навушників відбудеться в рамках заходу, присвяченого виходу флагманських смартфонів наступного покоління — Galaxy S21. Про це повідомляє ресурс SamMobile.

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Що відомо

В плані конструкції навушники-вкладиші будуть схожі на Galaxy Buds/Buds+. При цьому південнокорейський гігант, зрозуміло, зробить ряд поліпшень.

Одне з них торкнеться режиму Ambient Mode, який дозволяє насолоджуватися музикою і одночасно чути певні звуки навколишнього середовища. Повідомляють, що якість роботи даної системи зросте.

Крім того, як очікується, новинка отримає засоби активного шумозаглушення, яке ефективно усуває небажані шуми.

Поки не ясно, під якою назвою новинка дебютує на ринку. Раніше в Інтернеті ходили чутки, що Samsung може присвоїти їм ім'я Galaxy Buds Sound або Galaxy Buds Beyond.

Гаджет буде представлений разом зі смартфонами сімейства Galaxy S21, презентація яких повинна відбутися уже в січні.