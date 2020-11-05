Південнокорейська компанія Samsung оголосила про припинення підтримки свого фірмового перекладача S Translator. Згідно з даними, служба, яка повинна була стати альтернативою перекладачам від Google і Microsoft, припинить роботу 1 грудня 2020 року.

Онлайн-перекладач S Translator не здобув великої популярності, що, ймовірно, і стало причиною відмови від подальшого його розвитку, повідомляє gizchina.

Цікаво LinkedIn запустила інструмент, що допоможе знайти нову роботу

Коли припиниться підтримка

Додаток перестане працювати вже 1 грудня. У оголошенні про закриття згадується, що вся інформація користувача, яка була зібрана перекладачем за час роботи, буде видалена в день припинення підтримки. Компанія також подякувала користувачам, які залишалися з додатком протягом багатьох років.

Samsung закриває свій перекладач / allphones.info

Нагадаємо, фірмовий перекладач Samsung підтримує 11 мов. Раніше Samsung вже припинила роботу сервісів S Voice, Mirrorlink і Find My Car.

Компанія володіє ще кількома непопулярними сервісами, серед яких і фірмовий голосовий помічник Samsung Bixby. Тому існує імовірність, що в рамках оптимізації екосистеми мобільних додатків компанії саме він стане наступним.