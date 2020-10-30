Компанія Samsung продовжує розробку серії фірмових смартфонів з гнучким дисплеєм і регулярно подає патентні заявки, пов'язані з дизайном таких пристроїв. Нещодавно опублікована одним з відомств документація продемонструвала оригінальний ґаджет, конструкцію якого доповнює виділена клавіатура, захована в його корпусі.

Примітно, що патент був поданий ще в середині 2018 року, але був розсекречений лише зараз, повідомляє LetsGoDigital.

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Особливості смартфона

Судячи з ескізів, створеним дизайнерами порталу LetsGoDigital на основі документації вендора, головною особливістю смартфона з гнучким дисплеєм стане висувна сенсорна клавіатура, а також подвійний шарнір, що дозволяє складати гаджет по двох лініях згину. Завдяки подвійному шарніру можна використовувати телефон по-різному, а призначений для користувача інтерфейс зміниться автоматично в залежності від положення екрану.



Цікавий патент Samsung – гнучкий смартфон з висувною клавіатурою

Згідно з концепцією Samsung, наявність порівняно великої клавіатури дозволить використовувати гаджет в якості ультракомпактного ноутбука. При цьому клавіатура розташована так, що може використовуватися як з великим, так і з малим дисплеями. Будь-якої супутньої інформації про технічні характеристики пристрою документ не містить – компанія запатентувала лише дизайн, тому складно сказати, чи надійде подібний гаджет в продаж.

Фото смартфона Samsung