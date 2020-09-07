Продовжуючи експериментувати з форм-фактором смартфонів, компанія Samsung запатентувала дизайн ґаджета, в якому використовується прозорий дисплей. Розробку цього пристрою вже кілька років ведуть Sony і LG, але досі жодна компанія так і не показала готового прототипу.

Дизайнери порталу LetsGoDigital опублікували як патентні зображення, так і концепт-рендери апарату, створені на їх основі – згідно з публікацією, особливістю моделі стане відсутність видимих електронних компонентів в корпусі пристрою.

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У ролі основи для подібного ґаджета пропонується використання OLED-дисплея. У патенті зазначено, що дисплей може бути як жорстко зафіксований у корпусі, так і згинатися. При цьому під час взаємодії з інтерфейсом користувач зможе бачити буквально крізь екран смартфона.



Патентні зображення ґаджета, над яким працює Samsung

Примітно, що схематичні креслення Samsung відрізняються від концептів інших виробників – в ньому не передбачено широкої області, в якій будуть розміщуватися електронні компоненти.

Рендери на основі патентів

На жаль, надані зображення демонструють можливий концепт пристрою лише на папері. Samsung поки жодного разу не називала навіть можливих термінів випуску мобільного гаджета з прозорим дисплеєм.