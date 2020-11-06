Блокування майже 200 порносайтів викликало соціальні протести у Таїланді. Незадоволені люди прийшли до міністерства у Бангкоку.

У відповідь на дії уряду, тайські користувачі Twitter запустили хештеги #SavePornhub і #HornyPower, які супроводжуються мемами, пише dailymail.

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Що відбувається

До Міністерства зв'язку вийшли демонстранти з плакатами "Свободу". Група активістів під назвою Anonymous Party заявила, що люди мають право вибору і хочуть повернути Pornhub.



Протести в Таїланді / фото Thai Enquirer

Протести спалахнули ще в лютому 2020 року через розпуск "Партії майбутнього" і були припинені у зв'язку з пандемією. Однак вони поновилися в середині липня в ході Великої демонстрації з вимогами обмежити повноваження короля Махи Вачіралонгкорна.

Протести в Таїланді: фото dailymail

Дослідницька компанія Top10VPN виявила сплеск інтересу в Таїланді до VPN, які дозволяють обійти цензуру. Кількість запитів зросла на 640% порівняно із середнім денним показником за вересень-жовтень.

За даними Pornhub, тайські користувачі в 2019 році провели на сайті в середньому 11 хвилин 21 секунду. Цей показник більше, ніж де-небудь ще в світі.