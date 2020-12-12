На краудфандінгу Xiaomi випущена антимікробна швабра
На майданчику Xiaomi Youpin з'явилася унікальна електрична швабра. Вона не тільки ефективно очищає поверхні від звичайного бруду, а й обробляє їх гарячою парою для знищення всіляких бактерій, чого не досягти при прибиранні пилососом або звичайною шваброю.
Новинка під назвою Sawadika Steam-Electric Mop S260 призначена для миття практично будь-яких типів підлог, включаючи плитку та дерев'яні поверхні, повідомляє iGeekPhone.
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Особливості Sawadika Steam-Electric Mop S260
Електрична щітка обертається зі швидкістю 1000 обертів на хвилину, забезпечуючи більш ефективну очистку. Головною ж фішкою швабри стала можливість впливу на поверхню гарячою парою температура якої сягає 100° C. Як запевняє виробник, завдяки цьому знищується 99,99% бактерій, пилових кліщів і інших шкідливих організмів.
Швабра Sawadika Steam-Electric Mop S260 від Xiaomi
Швабра юсамостійно протирає підлогу, так що на ній не залишається мокрих слідів. Оскільки висота пристрою всього 7 сантиметрів, він добре проходить під різні меблі. Працює швабра від розетки, для чого передбачений 6,5-метровий кабель.
Ціна швабри від Xiaomi
У Китаї ціна новинки складає 76 доларів (≈2 122 гривні).
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