На майданчику Xiaomi Youpin з'явилася унікальна електрична швабра. Вона не тільки ефективно очищає поверхні від звичайного бруду, а й обробляє їх гарячою парою для знищення всіляких бактерій, чого не досягти при прибиранні пилососом або звичайною шваброю.

Новинка під назвою Sawadika Steam-Electric Mop S260 призначена для миття практично будь-яких типів підлог, включаючи плитку та дерев'яні поверхні, повідомляє iGeekPhone.

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Особливості Sawadika Steam-Electric Mop S260

Електрична щітка обертається зі швидкістю 1000 обертів на хвилину, забезпечуючи більш ефективну очистку. Головною ж фішкою швабри стала можливість впливу на поверхню гарячою парою температура якої сягає 100° C. Як запевняє виробник, завдяки цьому знищується 99,99% бактерій, пилових кліщів і інших шкідливих організмів.



Швабра Sawadika Steam-Electric Mop S260 від Xiaomi

Швабра юсамостійно протирає підлогу, так що на ній не залишається мокрих слідів. Оскільки висота пристрою всього 7 сантиметрів, він добре проходить під різні меблі. Працює швабра від розетки, для чого передбачений 6,5-метровий кабель.

Ціна швабри від Xiaomi

У Китаї ціна новинки складає 76 доларів (≈2 122 гривні).