З 15 по 21 липня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів зафіксувала одразу 17 967 підозрілих атак. Зокрема, було здійснено кілька DDoS-атак на сайт Офісу президента.

При цьому експерти кажуть, що кількість підозрілих атак за минулий тиждень збільшилася на 22%, в порівнянні з попереднім, кажуть у Держспецзв'язку.

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Деталі

З усієї кількості зафіксованих підозрілих подій, переважна більшість стосувалося спроб мережевого сканування – на них припадало 46% від усіх атак.

Ще чверть від всіх атак – це було поширення шкідливого програмного забезпечення. При цьому 7% зафіксованих підозрілих дій були спробою веб-атак.

Також експерти заблокували 4 DDoS-атаки, переважна більшість з них на веб-ресурси Офісу президента України.

Новий вид DDoS-атак

Нещодавно у РНБО заявили, що їхні експерти виявили новий дуже небезпечний вид DDoS-атак. Через неї у червні 15% всього світового інтернету впав на 30 хвилин, постраждала і Україна. При цьому експерти кажуть, що така DDoS-атака може залишити без інтернету майже цілу країну.