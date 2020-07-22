На сайт президента здійснили кілька DDoS-атак
З 15 по 21 липня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів зафіксувала одразу 17 967 підозрілих атак. Зокрема, було здійснено кілька DDoS-атак на сайт Офісу президента.
При цьому експерти кажуть, що кількість підозрілих атак за минулий тиждень збільшилася на 22%, в порівнянні з попереднім, кажуть у Держспецзв'язку.
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Деталі
З усієї кількості зафіксованих підозрілих подій, переважна більшість стосувалося спроб мережевого сканування – на них припадало 46% від усіх атак.
Ще чверть від всіх атак – це було поширення шкідливого програмного забезпечення. При цьому 7% зафіксованих підозрілих дій були спробою веб-атак.
Також експерти заблокували 4 DDoS-атаки, переважна більшість з них на веб-ресурси Офісу президента України.
Новий вид DDoS-атак
Нещодавно у РНБО заявили, що їхні експерти виявили новий дуже небезпечний вид DDoS-атак. Через неї у червні 15% всього світового інтернету впав на 30 хвилин, постраждала і Україна. При цьому експерти кажуть, що така DDoS-атака може залишити без інтернету майже цілу країну.