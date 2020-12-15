Лише за тиждень на сайти Офісу президента та Держспецзв’язку були здійснені кібератаки. Загалом система кіберзахисту зафіксувала 468 360 підозрілих подій на державні інформаційні ресурси.

Зокрема, на сайти Офісу президента та Держспецзв’язку здійснили 16 DDoS-атак, розповіли в пресслужбі Держспецзв’язку.

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У період з 9 до 15 грудня система захищеного доступу державних органів заблокувала 58 321 атаку. Загалом, система щотижня фіксує і блокує велику кількість атак, але у цей період вдалось заблокувати на 7% більше.

Також урядова команда CERT-UA за тиждень зареєструвала 3 181 кіберінцидент, що на 31% більше, ніж попереднього тижня. Здебільшого, ці інциденти стосуються розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

Найбільша кількість атак – це мережеві атаки прикладного рівня (97%). А ще 2% зафіксованих атак мають тип Harvest Attack.

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Додамо, в РНБО вже попередили, що нині в Україні існує високий рівень кіберзагрози. Це може трапитись через масштабну кібератаку в США.

Раніше від цієї атаки вже постраждали майже всі державні установи США. Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform.