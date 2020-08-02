В інтернеті дуже багато різної інформації – від новин і до мемів. Але з часом і вони набридають, і хочеться вже чогось нового. Для цього й були створені сайти, про які ми розкажемо в нашому матеріалі.

Що робити, якщо нічого не хочеться? 24 канал знає відповідь – користуйтесь нашою підбіркою сайтів, які допоможуть згаяти час і якось урізноманітнити вечір. Читайте також Визначили найпопулярніший месенджер України Сайти, які подолають нудьгу "Музика може бути веселою" – сайт, де грає музика, а курсором чи пальцем потрібно ловити кружечки, залежно від ґаджета, яким ви користуєтесь. Краще сині кружечки, за них отримуються бали. Ось тут посилання.

Віртуальне піаніно – підійде для будь-кого, адже грати можна за допомогою клавіатури на комп'ютері або зі смартфона. Щоб пограти на піаніно – переходьте за посиланням.

На просторах інтернету можна натрапити на різні музеї. Один із них є дуже нестандартним – це музей звуків. Тут зібрані різні звуки, які нагадують минуле та веселе дитинство. Ознайомитись із експонатами можна за посиланням.

Створити власний 8-бітний аватар можна на цьому сайті. Тут велика кількість зачісок, очей, одягу, тому можна створити максимально подібний на себе аватар.

Тепер трохи алхімії. На сайті з чотирьох елементів (повітря, води, землі та вогню) можна створити безліч інших явищ природи.

Космос для нас залишається загадкою, але подивитись на Молочний шлях з усіх боків можна на цьому сайті.

Допомогти згаяти час допоможе сайт, де треба зловити чорного кота. Звучить просто, але зупинитись іноді важко.