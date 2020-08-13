У кінці минулого року Lucid Motors обіцяла, що електричний седан Lucid Air зможе подолати на одному заряді акумулятора 640 км. Однак випробування перевершили всі очікування – автомобіль стабільно проїжджає набагато більше найефективнішої версії Tesla Model S.

Каліфорнійський стартап Lucid Motors оголосив, що запас ходу у нового седана класу "люкс" буде 830 км, а не 640, як говорилося раніше. Це означає, що коли машина з'явиться у продажу – а перші поставки почнуться не раніше початку 2021 року – Lucid Air стане найбільш далекобійним електромобілем, пише Verge.

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Зараз це звання належить Tesla Model S у версії Long Range, яка довела це, проїхавши кваліфікаційну дистанцію в 647 км на одному заряді. У більшості електромобілів на ринку запас ходу відчутно менший – від 320 до 480 км. Глава Tesla Ілон Маск обіцяв, що нова Tesla Roadster, запланована на 2021 рік, зможе проїжджати до 1000 км без підзарядки.

Перевірка рекордної автономності

Підтвердила анонсований Lucid Motors запас ходу незалежна інженерна компанія FEV North America, розробник двигунів для автомобілів. Її процес оцінки електромобілів "близько відповідає" стандартам EPA (Агентства з охорони навколишнього середовища США), яке зазвичай проводить процедуру офіційної перевірки.

За словами генерального та технічного директора Lucid Motors Пітера Роулінсона, який раніше працював на Маска над створенням Model S, седан Air перевершить Tesla і у питанні розкоші салону. А ще електромобіль обіцяє розгін з нуля до сотні за 2,5 секунд і все це за більш ніж 100 000 доларів.

Роулінсон вважає, що інженери Lucid Motors домоглися таких результатів завдяки "900-вольтовій архітектурі, перевіреним на гонках акумуляторам, зменшеним моторам і силовій електроніці, інтегрованій системі трансмісії, аеродинаміці, шасі та системі опалення, програмному забезпеченні і загальній ефективності системи".

Як купити Lucid Air

Попередні замовлення на Lucid Air компанія відкрила на початку року, за символічні з урахуванням загальної вартості машини 1000 доларів. Початок поставок довелося перенести з вересня на початок 2021 через коронавируса.

В кінці 2018 року компанія отримала фінансування з боку Суверенного фонду Саудівської Аравії на будівництво власної фабрики в Арізоні.