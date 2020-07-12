Аркадні ігрові автомати все ще популярні, попри бурхливий розвиток ігрових технологій. Але особливо такі пристрої близькі геймерам кінця минулого століття, коли ігрові автомати отримали широке розповсюдження. Компанія Sega в черговий раз вирішила зіграти на ностальгії геймерів, яким подібні пристрої дуже близькі.

Цілком може бути, що новинкою зацікавляться і представники нового покоління любителів ігор. Sega представила мініатюрний аркадний ігровий автомат Astro City Mini. Варто нагадати, що раніше Sega вже випускала класичні пристрої в новому форматі.

До теми NES і SEGA на долоні: мініатюрну ретро-консоль випустять за допомогою Kickstarter

Чому саме Astro City

На початку 90-х це був культовий аркадний автомат, в який можна було завантажити велику кількість ігор. Для цього встановлювалися спеціальні плати. У Sega були й інші ігрові автомати, але цей виділявся серед всіх. Astro City досі можна бачити в деяких популярних закладах Японії.



Мініатюрний автомат Sega Astro City

Мініатюрна його інкарнація включає кілька десятків попередньо встановлених ігор, з яких варто згадати такі:

Alien Syndrome;

Alien Storm;

Golden Axe;

Golden Axe: The Revenge of Death Adder;

Columns II;

Dark Edge;

Puzzle & Action: Tant-R;

Virtua Fighter;

Fantasy Zone;

Altered Beastю.

За словами розробників, стік у цьому пристрої набагато комфортніший ніж в низці аналогів. Він забезпечений мікроперемикачами, що підвищує надійність, швидкий відгук та інші параметри.

У автомата є вбудований мініатюрний екран, але для любителів великих розмірів передбачений HDMI-порт на тильній стороні. На жаль, невідомо, передбачили розробники батарею чи пристрій буде працювати виключно від мережі. Що стосується інших характеристик, то девайс оснащений двома портами USB-A, одиночним Micro USB і виходом 3,5 мм на навушники.

Ціна

Вартість девайса чимала – 120 доларів (3 236 гривень). В кінці року його випустять в продаж в Японії. Ймовірно, ностальгуючі японці розкуплять партію пристроїв, навіть за такою ціною. Терміни появи девайса в продажу в інших країнах не повідомляються.