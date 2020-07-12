Sega представила мініатюрний ігровий апарат Astro City Mini
Аркадні ігрові автомати все ще популярні, попри бурхливий розвиток ігрових технологій. Але особливо такі пристрої близькі геймерам кінця минулого століття, коли ігрові автомати отримали широке розповсюдження. Компанія Sega в черговий раз вирішила зіграти на ностальгії геймерів, яким подібні пристрої дуже близькі.
Цілком може бути, що новинкою зацікавляться і представники нового покоління любителів ігор. Sega представила мініатюрний аркадний ігровий автомат Astro City Mini. Варто нагадати, що раніше Sega вже випускала класичні пристрої в новому форматі.
До теми NES і SEGA на долоні: мініатюрну ретро-консоль випустять за допомогою Kickstarter
Чому саме Astro City
На початку 90-х це був культовий аркадний автомат, в який можна було завантажити велику кількість ігор. Для цього встановлювалися спеціальні плати. У Sega були й інші ігрові автомати, але цей виділявся серед всіх. Astro City досі можна бачити в деяких популярних закладах Японії.
Мініатюрний автомат Sega Astro City
Мініатюрна його інкарнація включає кілька десятків попередньо встановлених ігор, з яких варто згадати такі:
- Alien Syndrome;
- Alien Storm;
- Golden Axe;
- Golden Axe: The Revenge of Death Adder;
- Columns II;
- Dark Edge;
- Puzzle & Action: Tant-R;
- Virtua Fighter;
- Fantasy Zone;
- Altered Beastю.
За словами розробників, стік у цьому пристрої набагато комфортніший ніж в низці аналогів. Він забезпечений мікроперемикачами, що підвищує надійність, швидкий відгук та інші параметри.
У автомата є вбудований мініатюрний екран, але для любителів великих розмірів передбачений HDMI-порт на тильній стороні. На жаль, невідомо, передбачили розробники батарею чи пристрій буде працювати виключно від мережі. Що стосується інших характеристик, то девайс оснащений двома портами USB-A, одиночним Micro USB і виходом 3,5 мм на навушники.
Ціна
Вартість девайса чимала – 120 доларів (3 236 гривень). В кінці року його випустять в продаж в Японії. Ймовірно, ностальгуючі японці розкуплять партію пристроїв, навіть за такою ціною. Терміни появи девайса в продажу в інших країнах не повідомляються.