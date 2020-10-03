Бренд Segway анонсував свій перший електричний мопед під назвою eMoped C80. Новинку спочатку представили на краудфандинговій платформі. І там новинка спричинила справжній фурор.

Всього за 12 годин новинка 150 тисяч доларів. А через кілька днів зібрана сума в десятки разів перевищувала задану розробниками, передає Gizmochina.

Цікаво Цифра дня: скільки електрокарів купили українці у серпні

Чим цікава новинка

Двигун Segway eMoped C80 можна записати за допомогою смартфона. Щоправда, спочатку потрібно завантажити додаток Segway-Ninebot. Користувачеві потрібно лише доторкнутися пристроєм до NFC-мітки і транспортний засіб – готовий до роботи.

Електросамокат Segway eMoped C80: відео

Коли водій встає з-за керма, то мопед автоматично блокується. Ємність акумулятора становить 1152 Втг, чого має вистачити до 85 кілометрів на одній зарядці.

Новинка підтримує круїз-контроль з можливістю установки необхідної швидкості, а також систему тривожного сповіщення на обраний номер в разі ДТП або крадіжки.

Цікаво У США на 3D-принтері надрукували унікальний електровелосипед: вражаючі фото й відео

На спільнокошті Segway планували зібрати 10 тисяч доларів інвестицій.

Ціна

Вартість базової версії мопеда наразі становить 1899 доларів (понад 53 тисячі гривень). Після офіційного старту продажів вартість мопеда зросте.