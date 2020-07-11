В асортименті Segway десятки різних пристроїв, від гіроскутеров і моноколіс до невеликих картів. Нещодавно компанія представила новий електричний самокат, зроблений з авіаційного алюмінію. Новинка гарантує високий рівень безпеки, адже вона розроблена спеціально для дітей.

Ninebot E8 призначається тільки для дітей, а заявлена ​​максимальне навантаження складає 50 кілограм, повідомляє gizmochina.

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Пристрій виготовлений з авіаційного алюмінію, завдяки чому важить всього 8 кг. Зона для ніг знаходиться на достатній висоті від землі (10 сантиметрів), що робить самокат стійким і простим у керуванні. Кермо трохи нахилене вперед, а ручки покриті м'якими матеріалами, що забезпечують надійний хват.



Дитячий електросамокат Ninebot E8

У продаж надійдуть декілька версій, в тому числі повністю електрична з мотором потужністю 130 Вт. Ninebot E8 комплектується акумулятором з захистом від перезарядки, перегріву і короткого замикання. Від одного заряду самокат може проїхати до 10 кілометрів з максимальною швидкістю 14 км/год. Є також спеціальний режим зниженої потужності, в якому швидкість складає 3 км/год.

Ninebot E8 отримав складану конструкцію, що спрощує його транспортування. Шини виготовлені з високо-еластичної ґуми яка не містить повітря, щоб повністю виключити проколи. Протектор призначений для поліпшення зчеплення з дорогою. На місці фар знаходяться світловідбивачі. Ще електросамокат оснащений трьома гальмівними системами – гальмом для відновлення енергії EBS, гальмом заднього крила та ручником. Точної інформації про ціну поки немає.