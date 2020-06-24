Компанія Segway припинить випускати двоколісні електроцикли з автоматичним балансуванням (Segway PT) з 15 липня. Їхні продажі приносили всього 1,5% доходу. Випуск електроциклів почався в 2001 році.

За словами президента Segway Джуді Кай, пандемія не сильно вплинула на виробництво. Більш за все на продаж вплинули характеристики самих пристроїв. Електроцикли мають високу надійність, а розробники вмонтували в Segway PT кілька резервних систем, які дозволяють їм функціонувати навіть у разі відмови деяких елементів.

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Ми намагалися зрозуміти, чому у нас погані продажі. Неприємно це говорити, але вся справа в якості і довговічності. Я поговорила з декількома власниками старих Segway. Виглядає така техніка поганенько, тому що нею користувалися 12 років, але чоловік проїхав на пристрої 100 тисяч миль,

– пояснила Кай.

Всього за період виробництва було продано понад 140 тисяч Segway PT. У планах компанії було продати понад 100 тисяч штук лише за перший рік.

Ще однією проблемою ЗМІ називали проблеми з класифікацією Segway PT. В окремих державах на електроцикл була потрібна додаткова ліцензія.

Що далі

Тепер компанія зосередиться на виробництві електросамокатів Ninebot-Segway. Нещодавно була продемонстрована нова модель KickScooter E22, яка може розвивати швидкість до 20 км/год і розрахована для поїздок містом.

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У минулому році Segway показала новий пристрій – електричний триколісний самокат, який оснащений спеціальною системою для його самостійного повернення на зарядну станцію. KickScooter T60 використовує відеокамеру спереду на кермі, за допомогою якої оператор сервісу прокату або спеціальне програмне забезпечення може віддалено аналізувати ситуацію на дорозі і повернути електросамокат назад на зарядну станцію в ручному або автоматичному режимі.