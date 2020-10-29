Слухання Сенату США щодо реформування законодавства про Інтернет та притягнення технологічних компаній до відповідальності за розміщений на їхніх платформах вміст швидко перетворилося на політичну сутичку, оскільки законодавці почали конфліктувати один з одним.

У Сенаті США пройшли слухання, на яких на питання законодавців відповідали глави Twitter, Google і Facebook, пише 24 канал.

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Деталі слухань

Предмет діалогу – 230-а стаття Закону про етику в сфері комунікацій, яка звільняє соціальні мережі від відповідальності за матеріали, розміщені їх користувачами і яка, на думку сенаторів, дозволила цим компаніям зайняти домінуюче становище. Американська влада хоче змінити закон і змусити інтернет-компанії відповідати за опублікований у них контент.

Сенатори намагались зрозуміти, як соцмережі визначають оманливий контент, а також як вони оцінюють політичну рекламу на придатність. Більше всіх під удар потрапив засновник Twitter Джек Дорсі. Цю соцмережу звинуватили у надмірній цензурі.



Марк Цукерберг під час слухань / кадр зі слухань Марк Цукерберг під час слухань / кадр зі слухань

В результаті глави всіх трьох компаній пообіцяли зробити модерацію контенту більш прозорою, а Цукерберг навіть погодився співпрацювати з Сенатом у плані модерації контенту. Його соцмережа, як з'ясувалося, витрачає на це 3 мільярди доларів в рік.

Під час слухань акції всіх трьох компаній подешевшали приблизно на 5%, що призвело до сумарної втрати капіталізації понад 100 мільярдів доларів.