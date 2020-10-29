Сенат допитав глав Twitter, Google і Facebook з приводу цензури і модерації контенту
Слухання Сенату США щодо реформування законодавства про Інтернет та притягнення технологічних компаній до відповідальності за розміщений на їхніх платформах вміст швидко перетворилося на політичну сутичку, оскільки законодавці почали конфліктувати один з одним.
У Сенаті США пройшли слухання, на яких на питання законодавців відповідали глави Twitter, Google і Facebook, пише 24 канал.
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Деталі слухань
Предмет діалогу – 230-а стаття Закону про етику в сфері комунікацій, яка звільняє соціальні мережі від відповідальності за матеріали, розміщені їх користувачами і яка, на думку сенаторів, дозволила цим компаніям зайняти домінуюче становище. Американська влада хоче змінити закон і змусити інтернет-компанії відповідати за опублікований у них контент.
Сенатори намагались зрозуміти, як соцмережі визначають оманливий контент, а також як вони оцінюють політичну рекламу на придатність. Більше всіх під удар потрапив засновник Twitter Джек Дорсі. Цю соцмережу звинуватили у надмірній цензурі.
Під час слухань акції всіх трьох компаній подешевшали приблизно на 5%, що призвело до сумарної втрати капіталізації понад 100 мільярдів доларів.