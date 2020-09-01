Компанія Sennheiser представила TWS-гарнітуру CX 400BT, особливістю якої стали динаміки від дорожчої моделі True Momentum Wireless 2. При цьому ціна новинки виявилася відчутно нижчою, ніж у попередника. Як запевненяє виробник, аксесуар відрізняється детальним звучанням на всьому частотному діапазоні і високою автономністю.

Особливості CX 400BT

Під "капотом" CX 400BT встановлені 7-міліметрові драйвери із заявленою природною передачею середніх частот і деталізованим високим діапазоном, а також помірно глибоким басом, повідомляє The Verge.

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При бажанні користувач може налаштувати характер звучання компактної акустики за допомогою фірмового мобільного додатка, в який інтегрований багатосмуговий еквалайзер.



Sennheiser CX 400BT

Згідно зі специфікацією, автономність навушників становить до 7 годин, а при заряджанні від комплектного кейса сумарний час безперервного відтворення збільшиться до 20 годин.

Sennheiser CX 400BT оснащені модулем Bluetooth 5.1 з підтримкою популярних кодеків SBC, AAC і aptX. У пристрої також передбачена функція шумозаглушення при телефонних розмовах.

Ціна

Вартість новинки становить 200 доларів (5 519 гривень) – на 100 доларів дешевше від преміальних True Momentum Wireless 2. У продаж Sennheiser CX 400BT надійдуть 15 вересня.