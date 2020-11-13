Смартфон лінійки Nord став першим в історії OnePlus, що відноситься до середнього класу. Раніше компанія випускала лише флагмани. OnePlus Nord виявився дуже популярним, тож не дивно, що виробник вже працює над його наступником.

Як пише Phonearena, новинка має кодову назву Denniz. Також є чутки, що цей смартфон матиме назву Nord SE.

Цікаво Лідер незмінний: свіжий рейтинг найпопулярніших смартфонів у світі

Що відомо

За словами аналітика Макса Джемборі, наступник OnePlus Nord, як і його попередник, буде працювати на базі чіпсета, виробництва Qualcomm. Також він зможе похвалитися оновленим блоком основної камери і AMOLED-матрицею з частотою оновлення 120 Гц.

Друге покоління OnePlus Nord має вийти на ринок у наступному році.

Як відомо, перший смартфон серії Nord працює на середньобюджетному процесорі Qualcomm Snapdragon 765G. Він оснащений хорошою камерою з головним датчики на 48 Мп, 6,44-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц.

Зараз в Україні смартфон Nord можна купити за 12 999 гривень.