Випускниця університету Хаддерсфілда (Великобританія) Тайра Козлоу придумала як можна вимірювати рівень цукру в крові, не дошкуляючи постійними уколами. Винахід, наприклад, буде дуже корисний діабетикам.

Сережка для моніторингу рівня цукру в крові вимагає проколювання однієї мочки вуха. Вона вмикає безпечні високочастотні радіохвилі, що проникають крізь мочку, та надають дані про характеристики крові. На відміну від деяких інших моніторів глюкози на ринку, конструкція не вимагає постійних зразків крові і використовує акумуляторні батареї, зменшуючи таким чином кількість медичних та пластикових відходів, розповідають на сайті університету.

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Що відомо

Винахідниця створила концепт сережки-сенсора для неінвазивного вимірювання цукру в крові носія.

Зі своїм проєктом, названим "Sense Glucose Earring", 22-річна Тайра стала однією з фіналістів конкурсу дизайнерів Global Grad Show 2020. Концепція проста: сережка оснащена датчиком, який за допомогою високочастотних радіохвиль сканує тканини мочки вуха. У цьому місці багато кровоносних судин, тому зміна концентрації глюкози буде швидко помічена. Це означає, що показник вимірюватиметься в реальному часі і не доставлятиме незручностей пацієнту.

Розробка Тайри Козлоу належить до категорії неінвазивних методів аналізу крові. Пристрої, які це роблять, використовують дані світла, вібрацій, тиску, зміни електропровідності шкіри та інші показники.

Поки що незрозуміло, як помістити в сережку-сенсор необхідні акумулятори. Проте сама Козлоу наголошує, що першочергове значення має турбота про людей, яких обтяжує їхній стан, викликаний захворюванням.

Дивіться презентацію концепту пристрою: відео