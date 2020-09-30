На тлі пандемії коронавируса додатки для відеозв'язку в 2020 році знайшли чималу популярність. Не став винятком і сервіс Google Meet, що дозволяє організувати відеоконференцію прямо з мобільного пристрою без метушні з налаштуваннями ПК й веб-камери. Нещодавно компанія розширила можливості популярного додатка ще однією корисною функцією для віддаленого спілкування.

Як працює нова функція

Вперше Google реалізувала технологію долання фонових шумів для Meet ще у червні минулого року, але тоді мова йшла виключно про веб-версію сервісу. Корисна функція вміє фільтрувати сторонні звуки під час дзвінка, роблячи голос мовця максимально чітким, повідомляє Cnet.

До теми В Google Meet обмежують безкоштовне користування

Нарешті, компанія оголосила про доступність інтелектуальної фільтрації в мобільному додатку Google Meet для Android і iOS. Скористатися опцією можуть власники ґаджетів з підписками G Suite Enterprise і G Suite Enterprise for Education. Останнім також доступна функція обліку відвідуваності занять для онлайн-конференцій за участю від 5 до 250 чоловік.

Як працює функція фільтрування шумів в Google Meet – відео:

Раніше стало відомо про іншу майбутню зміну для користувачів безкоштовної версії Google Meet. Для них після 30 вересня поточного року тривалість дзвінків всередині сервісу буде обмежена 60 хвилинами.