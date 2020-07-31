Нещодавно Twitter пережив дуже серйозну атаку хакерів. Вони отримали доступ до сторінок всесвітньовідомих людей та навіть їхніх повідомлень. Зараз в компанії кажуть, що підсилюють заходи з безпеки.

Також триває розслідування, щоб визначити причини та слабкі сторони, що дали змогу хакерам зламати доступ до сторінок, сказано у блозі компанії.

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Як кажуть у Twitter, вони вдались до істотного обмеження доступу для своїх співробітників до внутрішніх інструментів і систем сервісу. Також довелось відключити деякі функції в налаштуваннях акаунтів соцмережі, які раніше були доступні для користувачів.

раніше у соцмережі розповіли, що зловмисники отримали доступ до внутрішніх сервісів соцмережі через співробітників Twitter. Використовуючи викрадені облікові дані співробітників, хакери отримали доступ до внутрішньої мережі компанії і спеціальних інструментів сервісу, правда останнім дісталося їм не відразу.

Що трапилось з Twitter

15 липня хакери зламали акаунти Tesla і SpaceX Ілона Маска, засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса, керівника компанії Amazon і найбагатшої у світі людини Джеффа Безоса, голови інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а також колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.

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Після цього на їхніх сторінках з’явилися тексти, в яких підписникам пропонували перевести кошти у криптовалюті, а цю суму вже на наступний день мали подвоїти. Згодом у Twitter заявили, що це вчинили хакери. Сторінки знаменитостей заблокували.