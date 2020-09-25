В Китаї пожежа біля лабораторії Huawei, що тестує 4G і 5G: фото та відео
У місті Дунгуань (Китай) спалахнула пожежа на території, що належить компанії Huawei. Поблизу епіцентру вогню розміщена дослідницька лабораторія китайського техногіганта.
В мережі з'явилося чимало роликів, на яких видно величезні хмари сірого диму над будівлею.
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Спочатку була інформація, що загоряння відбулось у самій лабораторії, в якій працює близько 25 тисяч людей. Вони, зокрема. займаються тестуванням обладнання для мереж 4G і 5G.
Однак, згодом місцева влада цю інформацію спростувала. Вогонь справді спалахнув на території, що належить Huawei. Однак, ця будівля перебуває на стадії будівництва і ще не введена в експлуатацію. Тож людських жертв вдалось уникнути.
Пожежа у будівлі Huawei: відео
Хоча, як пишуть в соцмережах, вогонь був дуже сильний, адже там було багато звукоізоляційної легкозаймистої бавовни. В результаті постраждала лише сталева конструкція.
Пожежа спалахнула вранці 25 вересня (близько 10 ранку за київським часом). Наразі вогонь повністю вдалось ліквідувати.
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