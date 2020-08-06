Кілька великих YouTube-каналів постраждали від хакерської атаки. Зловмисники проводять з вкрадених акаунтів шахрайські прямі ефіри де начебто роздають біткоїни (насправді ні).

Серед постраждалих опинився канал Front Page Tech відомого інсайдера Джона Просера, який написав у себе в твіттері, що назву каналу було змінено на NASA [News], а всю бібліотеку відеозаписів було видалено.

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Стрім зламаного каналу за допомогою ботів набрав 100 000 переглядів і потрапив в тренди YouTube.

Як вдалося зламати акаунт

Джон підтвердив, що хакери обійшли двухфакторну верифікацію каналу, можливо, за допомогою підміни SIM-карти. На самому стрімі хакери заробили на 4000 доларів в біткоїнах. На момент написання публікації канал Front Page Tech було видалено. Наразі неясно, чи канал видалили зловмисники, чи його заблокувала адміністрація YouTube.

Channel hacked. 2FA bypassed.



Live-streaming a Bitcoin scam to 40,000 live viewers.



Hackers have made $4,000 in Bitcoin so far. @TeamYouTube tells me I need to fill out a form and wait “a few weeks”.



If any ACTUAL YouTube reps see this, please get in contact with me. pic.twitter.com/s276Wp1LAt — Jon Prosser (@jon_prosser) August 6, 2020

Реакція YouTube

Служба підтримки YouTube зв'язалася з Просером, попросила заповнити форму і почекати кілька тижнів. Наразі Front Page Tech так і не відновлено.

Крім Просера хакери зламали ще декілька великих каналів на YouTube і змінили їх назви, щоб викликати довіру у користувачів. Варто зазначити, що це постійна проблема YouTube, яку сервіс так і не розв'язав, оскільки канали регулярно страждають від зламів.



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Схожі хакерські атаки

Раніше подібна хакерська атака була здійснена на Twitter. Шахраї зламали акаунти Ілона Маска, Барака Обами, Білла Гейтса й інших – в них пропонувалося відправити 1000 доларів на адресу Bitcoin-гаманця, натомість автор повідомлення обіцяв вислати подвоєну суму назад.

В кінці липня стало відомо, що співзасновник компанії Apple Стів Возняк і ще кілька відомих особистостей подали на YouTube до суду – причиною для цього стало розміщення шахрайських матеріалів з роздачею біткоїнів від їх імені, яке допустив сервіс.