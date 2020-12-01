Дефіцит PlayStation 5 обернувся ще однією неприємною стороною для бажаючих купити ігрову консоль. Шахраї викладають на Ebay оголошення про продаж фотографій PS5, а неуважні клієнти купують їх, думаючи, що платять саме за пристрій.

На Ebay дозволено продавати фотографії та постери, тому формально ніякого порушення тут немає. Але торговий майданчик все одно банить таких продавців, адже очевидно, що вони намагаються ввести користувачів в оману. Так, адміністрація Ebay попередила користувачів майданчика і закликала уважно читати опис товару.

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Що відомо

Роздрукована картинка не може коштувати 10 тисяч доларів — а саме таку ціну встановлюють деякі продавці. Також шахраї виставляють лоти на аукціон, починаючи з одного долара. Після декількох ставок ціна моментально злітає до сотень доларів.



Оголошення про продаж фотографій PlayStation 5 / Скріншот з сайту Ebay

І хоча як в назвах, так і описах товару зазначено, що продається фотографія консолі, пильність жертви притупляється високою ціною. Людина не очікує, що хтось буде продавати зображення консолі в кілька разів вище, ніж коштує сам пристрій.

На Ebay також були помічені оголошення про продаж лотерейних білетів, покупці яких отримують лише шанс виграти PlayStation 5. А також про продаж можливості сфотографуватися з PS5.

Модератори усі подібні оголошення видаляють, а продавців блокують.