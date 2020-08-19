Співробітники кіберполіції за співпраці з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют, виявили трьох хакерів, причетних до незаконних операцій з грошима. Трьох чоловіків підозрюють у причетності до відмивання 42 мільйонів доларів.

У МВС зазначили, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції почав співпрацюватии з біржою цифрових валют "Binance". Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.

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Спільними силами у червні вдалося викрити злочинне угруповання, члени якого надавали послуги з легалізації та обготівкування грошей, здобутих злочинним шляхом. Протягом двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів (понад 1,1 мільярда гривень).

За такі дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.

У Кіберполіції зазначили, що продовжать співпрацю з міжнародними науково-дослідними групами з питань безпеки для ефективної протидії злочинам та загрозам, пов'язаним з обігом криптовалют.