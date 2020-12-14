Зловмисники використовують нову шахрайську схему. Вони виманюють гроші в українців під виглядом надання державних компенсаційних виплат.

Лише за грудень до правоохоронців звернулися приблизно 100 потерпілих, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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До чого тут Зеленський

Шахраї публікують відео, де український президент Володимир Зеленський повідомляє про виплату матеріальної допомоги підприємцям – 8 тисяч гривень.

Під відео зловмисники додають посилання на ресурс, де нібито треба зареєструватися для отримання грошей. При цьому, вони повідомляють, що матеріальну допомогу може отримати кожен.

Довідка. Українці справді зможуть отримати від держави по 8 тисяч гривень. Але зробити це зможе лише певна категорія підприємців. Детальніше – за посиланням.

Як виманюють гроші

Після того, як користувач переходить на інший сайт за посиланням, його просять надати персональні дані та номер банківської картки – нібито зарахування грошей.

Згодом аферисти повідомляють, що потрібно сплатити послуги юриста за оформлення заяви, отримання е-підпису, проходження ідентифікації тощо. Для цього переважно використовують чат-бот.

Громадяни, які виконують такі прохання, не лише переказують гроші за вигадані послуги, а й надають свої персональні дані у розпорядження зловмисників.

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