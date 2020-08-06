Зловмисники почали активно використовувати новий метод отримання важливої інформації через Telegram шляхом підроблення профілю "Вибране" (Saved Messages). У месенджері Telegram це практично діалог із самим собою, на кшталт Месенджера від Facebook.

Як це працює

Експлуататори нової схеми створюють новий акаунт під назвою Saved Messages, ставлять на аватар іконку закладки, що нагадує оригінальну, а потім пишуть жертві будь-яке повідомлення і відразу ж видаляють його, розповідає 24 канал.

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Таким чином підроблений профіль потрапляє в початок списку контактів. Далі користувач, який нічого не підозрює, вважаючи, що це приватний діалог, зберігає в нього якусь важливу або не дуже інформацію.



Вкладку "Вибране" використовують для перенесення фото, нотаток, та файлів

Що кажуть у Telegram

Останнім часом про такий спосіб стали частіше говорити у профільних чатах – спосіб беруть на озброєння не лише жартівники, але й шахраї. Наразі Telegram ніяк не реагує на ситуацію з фіктивними акаунтами Saved Messages.

Для чого вкладка "Вибране" у Telegram

Функція "Вибране" в Telegram дозволяє зберігати повідомлення з будь-якого чату в особисту папку. Також фішка підходить для перенесення файлів між пристроями, формування різноманітних списків, зберігання посилань, контактів і повідомлень з чатів та іншої інформації.