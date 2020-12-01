В Китаї покупець прийшов до магазину Xiaomi і купив усі товари, які в ньому були. Він не використовував жодні знижки та подарункові купони.

У бренду Xiaomi є свої віддані фанати. Хтось купує кожен новий флагманський смартфон компанії, хтось наповнює помешкання іншою технікою, якої за останні роки з'явилася величезна кількість, а хтось купує просто все й одразу. Так сталося у Китаї, де в один з фірмових магазинів виробника прийшов клієнт та попросив усе, що там продавалося. Про це пише Mydrivers.

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Що відомо

Фотографія чека підтверджує, що загальна сума покупки склала 690 000 юанів. Це близько 105 тисяч доларів, при цьому покупець не використовував ніякі знижки або подарункові купони.



Шанувальник Xiaomi купив весь асортимент фірмового магазину / Фото mydrivers

Не всі товари Xiaomi і її партнерів можна знайти за межами Китаю, проте на батьківщині виробника вони доступні. Компанія випускає не лише смартфони. З часом в її асортименті з'явилися розумні телевізори, монітори, камери спостереження, електричні скутери, побутова техніка, всілякі аксесуари і товари для розумного будинку.