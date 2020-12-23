Схеми одного з перших комп'ютерів Apple продані за 630 тисяч доларів
Схематичний малюнок одного з перших комп'ютерів Apple, який намалював Стів Возняк, продали на аукціоні. Сума лоту склала понад 630 тисяч доларів.
RR Auction завершив продаж декількох десятків лотів, пов'язаних з Apple. Серед них різні каталоги і книги, підписані Стівом Джобсом, засновником компанії, сказано на сайті аукціону.
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Що відомо
Серед усіх лотів є один дуже незвичний: схема першого масового комп'ютера Apple II від руки намальована Стівом Возняком в 1975 році. У підсумку унікальний лот пішов за 630 тисяч доларів.
Ці документи, датовані приблизно 1975 роком, являють собою мої оригінальні схеми прототипів Apple II та інструкції з програмування. Вони дорогоцінні,
– поділився Возняк.
Документ складається в цілому з 23 сторінок незавершених заміток і діаграм для макета Apple II. Зокрема:
- п'ять сторінок схем і заміток, виконаних олівцем, чорнилом і фломастером на білосніжних 8,5х11 аркушах паперу;
- шість скопійованих сторінок з заголовками "Bus Sources", "System Timing", "Display", "Sync Timing & Adr. Gen", і "Timing"
- папери розміром 8.5x11 і 11x8.5 з кількома анотаціями кульковою ручкою й фломастером;
- 12-сторінкова рукописна інструкція з програмування, що складається з 28 детальних кроків. Загалом прекрасному стані.
Це не єдиний лот, пов'язаний з Возняком на аукціоні. Були також веселкові окуляри у формі фірмового яблука компанії 1979 року. Створили їх просто "задля розваги", як повідомив сам Возняк. Лот пішов за майже 19 тисяч доларів.
Окуляри Apple / Фото creativebloq
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