Один із найпопулярніших месенджерів в Україні Viber теж вирішив запустити групові відеочати. Щоправда, тут діятиме обмеження до 20 користувачів. Станом на 16 червня нова функція вже доступна для всіх користувачів Viber у всьому світі, в тому числі в Україні.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Rakuten Viber Україна. Там додали, що на такий крок компанії пішли через ситуацію із COVID-19 та запровадженні карантинні обмеження.

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У компанії запевняють, що групові відеодзвінки Viber будуть у високій якості підключення та без обмежень обміну даними, щоб учасники могли проводити зустріч та працювати одночасно.

Також месенджер запевняє, що нова функція є безпечною і захищеною, тобто Viber не має доступу до даних, якими обмінюються користувачі під час дзвінка.

Чому це важливо

По-перше, Viber – дуже популярний в Україні інструмент для комунікацій. За даними компанії, ним користуються 96% українців, що мають смартфони.

По-друге, попри шалену популярність і доступність відеоконференцій Zoom, сервіс критикують експерти з кібербезпеки.

Річ у тому, що сервіс не передбачає наскрізне шифрування даних. Фактично, як розробник, так і сторонні особи можуть отримати доступ до інформації, яку обговорюють на зустрічах. Тож експерти наголошують, що не варто під час конференцій у Zoom обговорювати важливу інформацію, комерційну таємницю тощо.

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Натомість Viber використовує наскрізне шифрування даних, тож інформація тут більш захищена.

Як налаштувати відеоконференцію у Viber

Потрібно виконати лише два кроки:

Спочатку користувач натискає кнопку «відео» у верхній частині екрану

Запросити більше учасників у відеодзвінок.

Під час групових відеодзвінків усі учасники групи бачать трансляцію спікера. Якщо є потреба, то учасник конференції може закріпити відео користувача на екрані свого смартфона. Також можна відключити у себе звук чи зображення, тобто можна дивитись за трансляцією, але не брати у ній активну участь.