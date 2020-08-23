Що буде з геймпадами PlayStation 4, якщо підігріти її в духовці
Одразу попередимо, надто вразливим геймерам не варто читати цю новину. Фото з геймпадами Dualshock 4 опублікува користувач у Twitter.
Як свідчать опубліковані фото, нічого хорошого з Dualshock 4 не трапиться, якщо "приготувати" їх у мікрохвильовці.
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Як це трапилось
Насправді геймпади потрапили у мікрохвильовку не заради експерименту. Це був нещасний випадок.
Річ у тому, користувач вирішив заховати від сина його геймпади. І не знайшов для цього кращого місця, як мікрохвильовку. Це було ввечері.
Дружина про це нічого не знала. Тож вранці ввімкнула духовку із Dualshock 4 всередині. Під дією високої температури геймпади розплавились. Саме таке зображення і опублікував користувач.
Цікаво, що це фото перепостили у британському представництві Sony. При цьому користувачів попросили "не готувати свої контролери PS4, адже це не торт".
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До речі, раніше засновник The Game Awards Джефф Кілі розповів про свої враження про DualSense – геймпади для PlayStation 5. Вони будуть трохи важчими, ніж DualShock 4, а також отримають низку нових фішок.