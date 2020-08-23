Одразу попередимо, надто вразливим геймерам не варто читати цю новину. Фото з геймпадами Dualshock 4 опублікува користувач у Twitter.

Як свідчать опубліковані фото, нічого хорошого з Dualshock 4 не трапиться, якщо "приготувати" їх у мікрохвильовці.

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Як це трапилось

Насправді геймпади потрапили у мікрохвильовку не заради експерименту. Це був нещасний випадок.

Річ у тому, користувач вирішив заховати від сина його геймпади. І не знайшов для цього кращого місця, як мікрохвильовку. Це було ввечері.

Дружина про це нічого не знала. Тож вранці ввімкнула духовку із Dualshock 4 всередині. Під дією високої температури геймпади розплавились. Саме таке зображення і опублікував користувач.

Цікаво, що це фото перепостили у британському представництві Sony. При цьому користувачів попросили "не готувати свої контролери PS4, адже це не торт".

Please do not cook your PS4 controllers, as we've said they are NOT cake https://t.co/tBSeg0BoTL — PlayStation UK (@PlayStationUK) August 16, 2020

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До речі, раніше засновник The Game Awards Джефф Кілі розповів про свої враження про DualSense – геймпади для PlayStation 5. Вони будуть трохи важчими, ніж DualShock 4, а також отримають низку нових фішок.