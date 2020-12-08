Традиційно наприкінці року корпорація Google підбиває підсумки із найпопулярнішими запитами користувачів. В українському представництві пошуковика розповіли, що гуглили українці.

24 канал теж брав участь у цій онлайн-презентації тож можемо розповісти про найпопулярніші запити у різних категоріях.

До теми Слово року в Україні: що найактивніше шукали в Google

Більшість запитів по різних категоріях об'єднує тема пандемії та коронавірусу. Так, у запиті "що" домінують питання що таке коронавірус, пандемія чи локдаун.

На запит "як" українці шукали інформацію про те, як зробити антисептик чи маску, а також як її правильно носити.

Звичайно, словом року став "коронавірус". Ця тема зачепила навіть шоу-бізнесові запити. Так, найпопулярнішим фільмом стала стрічка "Зараза". Це фільм 2011 року, на події в ньому дуже нагадують ситуацію з пандемією цього року.

Фільм року "Зараза"

Зросла також кількість запитів щодо дистанційного навчання, зокрема це сервіс для відеоконференцій Zoom, освітній проєкт "На урок", а також сервіс "Google Classroom".

Слово року

коронавірус

коронавірус рекомендації

Вибори в США

Google Classroom

симптоми коронавірусу

На урок

Холостячка

свята 2020

Карантин в Україні

Zoom

Персона року

Олексій Навальний

Джо Байден

Олександр Лукашенко

Михайло Єфремов

Кім Чен Ин

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадій Кернес

Моргенштерн

Біллі Айлиш

До теми Рейтинг фільмів і серіалів, які українці найчастіше шукали в Google у 2020 році

Питання: що таке?

що таке пандемія

що таке коронавірус

що таке локдаун

що таке дефолт

що таке ауф

що таке снюс

що таке краш

що таке крінж

що таке карантин вихідного дня

що таке надзвичайний стан

Питання: як?

як зшити маску

як зробити антисептик для рук

як лікувати коронавірус

як передається коронавірус

як правильно носити маску

як померла Свинка Пеппа

як вийти заміж

як повернути нюх

як зробити все добре

як видалити акаунт в інстаграм

Питання: чому?

чому горить Австралія

чому зростає долар

чому не можна дарувати годинник

чому не працює ТікТок

чому вибиває вайбер

чому болить груди

чому хасиди їдуть до Умані

чому не можна спати навпроти дзеркала

чому звільнили Богдана

чому в Італії так багато хворих

Може зацікавити Google назвав найкращі додатки року, серед них і розробка українців

Фільм року

"Зараза" (2011)

"Чаклунка: Повелителька темряви" (2019)

"Після сварки" (2020)

"Крижане серце 2" (2019)

"Скажене весілля 2" (2019)

"Джентльмени" (2020)

"Поліцейський з Рубльовки: Новорічне свавілля" (2018)

"Паразити" (2019)

"Готель "Белград" (2020)

"Аутсайдери" (2019)

Серіал року

"Паперовий будинок" (2017 – 2020)

"Спіймати Кайдаша" (2020)

"Відьмак" (2019)

"Гра на виживання" (2020)

"Хід королеви" (2020)

"Постукай у мої двері" (2020)

"Перевал Дятлова" (2020)

"Ніщо не трапляється двічі" (2018 – 2020)

"Жорстокий Стамбул" (2019)

"Утриманки" (2019 – 2020)

Покупка року