Що гуглять українці: найпопулярніші запити в Google у 2020 році
Традиційно наприкінці року корпорація Google підбиває підсумки із найпопулярнішими запитами користувачів. В українському представництві пошуковика розповіли, що гуглили українці.
24 канал теж брав участь у цій онлайн-презентації тож можемо розповісти про найпопулярніші запити у різних категоріях.
До теми Слово року в Україні: що найактивніше шукали в Google
Більшість запитів по різних категоріях об'єднує тема пандемії та коронавірусу. Так, у запиті "що" домінують питання що таке коронавірус, пандемія чи локдаун.
На запит "як" українці шукали інформацію про те, як зробити антисептик чи маску, а також як її правильно носити.
Звичайно, словом року став "коронавірус". Ця тема зачепила навіть шоу-бізнесові запити. Так, найпопулярнішим фільмом стала стрічка "Зараза". Це фільм 2011 року, на події в ньому дуже нагадують ситуацію з пандемією цього року.
Фільм року "Зараза"
Зросла також кількість запитів щодо дистанційного навчання, зокрема це сервіс для відеоконференцій Zoom, освітній проєкт "На урок", а також сервіс "Google Classroom".
Слово року
- коронавірус
- коронавірус рекомендації
- Вибори в США
- Google Classroom
- симптоми коронавірусу
- На урок
- Холостячка
- свята 2020
- Карантин в Україні
- Zoom
Персона року
- Олексій Навальний
- Джо Байден
- Олександр Лукашенко
- Михайло Єфремов
- Кім Чен Ин
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадій Кернес
- Моргенштерн
- Біллі Айлиш
До теми Рейтинг фільмів і серіалів, які українці найчастіше шукали в Google у 2020 році
Питання: що таке?
- що таке пандемія
- що таке коронавірус
- що таке локдаун
- що таке дефолт
- що таке ауф
- що таке снюс
- що таке краш
- що таке крінж
- що таке карантин вихідного дня
- що таке надзвичайний стан
Питання: як?
- як зшити маску
- як зробити антисептик для рук
- як лікувати коронавірус
- як передається коронавірус
- як правильно носити маску
- як померла Свинка Пеппа
- як вийти заміж
- як повернути нюх
- як зробити все добре
- як видалити акаунт в інстаграм
Питання: чому?
- чому горить Австралія
- чому зростає долар
- чому не можна дарувати годинник
- чому не працює ТікТок
- чому вибиває вайбер
- чому болить груди
- чому хасиди їдуть до Умані
- чому не можна спати навпроти дзеркала
- чому звільнили Богдана
- чому в Італії так багато хворих
Може зацікавити Google назвав найкращі додатки року, серед них і розробка українців
Фільм року
- "Зараза" (2011)
- "Чаклунка: Повелителька темряви" (2019)
- "Після сварки" (2020)
- "Крижане серце 2" (2019)
- "Скажене весілля 2" (2019)
- "Джентльмени" (2020)
- "Поліцейський з Рубльовки: Новорічне свавілля" (2018)
- "Паразити" (2019)
- "Готель "Белград" (2020)
- "Аутсайдери" (2019)
Серіал року
- "Паперовий будинок" (2017 – 2020)
- "Спіймати Кайдаша" (2020)
- "Відьмак" (2019)
- "Гра на виживання" (2020)
- "Хід королеви" (2020)
- "Постукай у мої двері" (2020)
- "Перевал Дятлова" (2020)
- "Ніщо не трапляється двічі" (2018 – 2020)
- "Жорстокий Стамбул" (2019)
- "Утриманки" (2019 – 2020)
Покупка року
- Медична маска,
- Пульсометр,
- Респіратор,
- iPhone 12,
- Антисептик,
- Гліцерин,
- Парацетамол,
- Картина по номерах,
- Кварцова лампа,
- Кисневий концентратор.
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