Південна Корея стала однією з перших країн, хто почав активно впроваджувати покриття 5G-інтернету. Однак, абонентам технологія поки не припала до душі – понад півмільйона абонентів 5G повернулися до користування 4G.

Про це передає південнокорейське видання The Korea Herald, посилаючись на місцевого парламентарія.

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За його даними, 562 656 абонентів відмовилися від послуг 5G і перейшли на користування мережею попереднього покоління. Загалом це 6,5% від усіх користувачів 5G в Південній Кореї.

Загалом, у Південній Кореї послугами 5G користувалися 8,65 мільйона людей.

Чому повернулись до 4G

Користувачі 5G, що повернулися до старих тарифних планів 4G, пояснюють, були незадоволені якістю нової технології.

Зокрема, вони скаржаться на проблеми із з'єднанням, покриттям, а також швидкістю передачі даних.

Однак, маємо додати, що технологія відносно нова в багатьох країнах перебуває на стадії тестування, тож дуже критично оцінювати якість наразі не варто.