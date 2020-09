Ще десять років тому ми не могли й уявити, що незабаром усе наше життя зосередиться в одному маленькому пристрої. А сьогодні за допомогою смартфона ми спілкуємося, працюємо, розважаємося, займаємося шопінгом та вирішуємо купу різноманітних питань – і все це завдяки додаткам.

Сьогодні Huawei AppGallery входить до трійки найбільших та найпопулярніших магазинів додатків у світі. AppGallery користуються вже близько 700 млн власників пристроїв Huawei у всьому світі, що на третину більше, ніж торік. В Україні число активних користувачів досягло 717 тисяч. Утім, компанія не зупиняється на досягнутому і невпинно працює над розвитком Huawei Mobile Services та збільшенням кількості доступних додатків, аби користування екосистемою ставало ще зручнішим. Зокрема, наразі в Huawei AppGallery доступні вже понад 400 українських додатків, і ця цифра продовжує зростати.

Найпопулярніші українські додатки

Знайти кіно для вечірнього перегляду вдома або безпечно сплатити рахунки допоможуть такі популярні сервіси, як Privat24, Нова Пошта, Дія, MEGOGO, Portmone, monobank та Ощад 24/7, EasyPay і безліч інших. Щоб заощадити час на відвідуванні магазину, можна скористатися зручними шопінг-платформами prom.ua, izi.ua, Rozetka, Allo, Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti. А також швидко знайти та замовити необхідні послуги на Kabanchik. Окрім того, вже в 2020 році в телефонах Huawei з’явиться послуга безконтактних NFC-платежів, розроблена у партнерстві з вітчизняним фінтехом EasyPay.

Досліджуйте місто

В AppGallery представлені й популярні глобальні навігаційні та транспортні додатки Bolt, Tom Tom Navigation, Here We Go, а також український EasyWay. Вони допоможуть швидко знайти транспорт, прокласти маршрут чи дізнатися розклад громадського транспорту. А за допомогою українського метеосервіса RainViewer можна відстежувати точні погодні умови, щоб добре підготуватися до виходу з дому. Наразі додатком активно користуються в Європі, а незабаром планується вихід на ринок Таїланду.

Дивіться та грайте

Для любителів інтернет-телебачення та ігор AppGallery пропонує чимало акцій. Так, нові глядачі отримають місяць безкоштовного доступу до Megogo, Divan.tv, Sweet.TV; 15 тижнів – до lanet.tv; 3 місяці – до Deezer Premium; 1 тиждень – до Воля ТБ. Геймерів порадує величезний вибір мобільних ігор – World of Tanks Blitz, Days of Empire, Rise of Kingdoms, AFK Arena, Days of Empire, Dragon Storm Fantasy, Guns Of Glory та багато інших, а також бонуси й подарунки. Наприклад, Lords Mobile дарує бонуси в грі на суму 830 грн, AFK Arena – подарунковий набір вартістю 3 300 грн, Game of Sultans – привітальний подарунок вартістю 1300 грн, Days of Empire – подарунок у 950 грн.

Фотографуйте

Життя сучасної людини неможливо уявити без мобільної фотографії. Розказати свою історію світу вам допоможе широкий вибір фоторедакторів, серед яких PhotoStudio, Vinci, Vimage, CutCut, A+ Gallery тощо.

Вирішуйте проблеми

Особливої уваги заслуговує унікальний український додаток Radar Screen, що допомагає вирішити розповсюджену проблему розбитого екрана. Сервіс не тільки виявляє найменші несправності у роботі екрана, а й надає користувачам страховку від його механічних пошкоджень. У такому випадку потрібно подати заявку на заміну через особистий кабінет або зателефонувати до цілодобової служби підтримки. Кур'єр сервісу забере розбитий гаджет і поверне його вже справним. Окрім того, Radar Screen дбає і про переробку пошкоджених екранів, що допомагає зменшити забруднення довкілля.

Тож заходьте на Huawei AppGallery та обирайте те, що потрібно саме вам.