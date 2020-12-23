Новий рік на носі, а саме час обирати подарунки. Але що дарувати людині, у якої все є? Ми підготували для вас добірку небанальних ґаджетів, які точно здивують та потішать вашу близьку людину.

8 оригінальних ідей подарунків читайте в матеріалі 24 каналу.

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Фітнес дзеркало The Studio

Це унікальне дзеркало The Studio, адже водночас є ще й найкомпактнішою фітнес-студією з 4K UHD дисплеєм. Дзеркало із сенсорним екраном підбирає та транслює тренування у різних напрямках, а також підтримує керування голосом. Зручно: і за тренером слідкуєш, і за правильністю виконання вправ.

Фітнес дзеркало The Studio

Ноутбук із гнучким екраном Lenovo ThinkPad X1 Fold

Це перший у світі ноутбук із гнучким екраном ThinkPad X1 Fold від Lenovo. Цей потужний лептоп, який можна покласти у кишеню, точно здивує всіх фанатів інноваційних технологій. Революційний дизайн та гнучкий дисплей дає змогу ноутбуку бути компактним і водночас дуже продуктивним.

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Fold

ThinkPad X1 Fold може бути планшетом, а також повноцінним лептопом, якщо доповнити його портативною клавіатурою. Пристрій успішно пройшов перевірку по стандарту Міністерства оборони США MIL-STD-810G, що свідчить про високий рівень надійності.

Портативний телескоп Stellina

Подарувати всесвіт – щось схоже символізує подарунок телескопу. Щоб розпочати політ космосом, потрібно просто під’єднати портативний телескоп Stellina до смартфона. Стильний девайс легко транспортується, тому зможе супроводжувати власника під час заміських поїздок, подорожей та просто зустрічей із друзями.

Портативний телескоп

Електричний моноцикл OneWheel XR

Якщо хочете стряхнути рутину близької людини, подаруйте їй новий спосіб пересування. OneWheel XR – це електричний моноцикл, який автоматично балансує та дозволяє долати до 30 км. Такий ґаджет подарує свободу руху, буде екологічним і перетворить навіть найпедантичнішого сноба на вічно юного зірвиголову. Тому шолом стане слушним доповненням до подарунка.

Гібрид для спорту Peloton Bike+

Це крутий фітнес-друг, який зможе запропонувати фізичні навантаження під будь-який настрій. Peloton Bike+ дає змогу займатися кардіо, йогою, функціональними вправами. Пристрій виглядає як велотренажер, однак має й додаткове обладнання. Потрібно просто розвернути вбудований екран, і байк перетвориться на фітнес студію. У комплекті з тренажером можна обрати кілька видів підписок із доступом до різних спортивних класів.

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Автономна персональна камера Power Egg

У 2021 дроном важко буде здивувати. Однак фанатам відео- та фотозйомки припаде до душі перший у світі безпілотник із підтримкою технологій штучного інтелекту (AI). Він знімає у форматі 4К, вловлює звук, може фокусуватися на потрібному об’єкті та підтримує керування голосом чи жестами.

Мобільна камера Power Egg працює і як звичайна камера, з якою зручно пересуватися містом. Пристрій має функцію розпізнавання обличчя, яка постійно покращується. Крім того, на відміну від звичайних дронів, Power Egg ще й стане стильним повсякденним девайсом, який приємно тримати в руці.

Сервірувальний апарат для вина — Plum

Гедонізм не має меж. І для найвідданіших фанатів цієї філософії важлива кожна деталь, яка наповнює їхнє життя. Така людина точно оцінить сервірувальний апарат для вина Plum. Це перший у світі пристрій, який автоматично зберігає, охолоджує та подає вино ідеальної температури. Plum сподобається і тим, хто лише робить перші кроки в пізнанні мистецтва вина, адже має максимально продуманий дизайн, який довго хочеться розглядати.

Валіза-транспорт Modobag

Modobag теж може стати оригінальним подарунком. Це не просто валіза, а ще й транспорт. Девайс має зручну форму, ручку, мотор та чотири колеса, завдяки чому може перевозити не лише багаж, а й власника.

Валіза Modobag

Валіза успішно справляється із великими відстанями, втомою, чергою та потребою “вбити” час. Подарунок змотивує подорожувати більше, навіть у межах країни.