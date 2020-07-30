Як захистити техніку від найпоширеніших випадків, які не покриває гарантія виробника.

Цифрові й побутові прилади мають свій гарантійний термін експлуатації, протягом якого виробник зобов’язується забезпечувати якісне сервісне обслуговування у разі виявлення несправностей. Але у побуті з технікою часто трапляються негарантійні випадки, так звані “фейли”, усунення наслідків від яких вже лягає на наші плечі, що тягне за собою фінансові витрати та коштує чималих нервів.

Разом з експертами мережі Фокстрот, ми зробили підбірку з ТОП-4 популярних випадків, від яких реально застрахувати свою техніку.

Випадок №1: Падіння з висоти

Чемпіон серед механічних пошкоджень будь-якої дрібної техніки, особливо смартфонів, адже передбачити падіння просто неможливо. З необережності випустили прилад, вибили його з рук, він упав або хтось зіштовхнув зі столу. А в результаті такої недбалості – пошкоджений корпус, розбите скло на дисплеї, тріснутий пластик аж до проблем з роботою внутрішніх модулів та неробочого гаджета.

І як би не старалися виробники та не пропонували інноваційні рішення, ще не винайдено такі захисні засоби та аксесуари, які на 100% захистять техніку від падіння.

Випадок №2: Потрапляння води

Ще один популярний варіант “попасти” на значні фінансові витрати, якщо у смартфон або інший прилад потрапить волога. Випадково пролита кава на клавіатуру ноутбука або смартфон, можуть обернутися дороговартісним ремонтом. А це значить, що не варто брати до ванної кімнати улюблений гаджет, а на кухні потрібно бути обережними з усією побутовою технікою.

Випадок №3: Механічний вплив сторонніх предметів

Залишили смартфон на капоті машини – і "дали газу", зачепили ноутбуком кут столу і пошкодили корпус, хтось із домочадців не помітив гаджет на дивані та присів на нього. Подібних фейлів – безліч, а гарантія на них не поширюється. Як від них захистити техніку, розповімо трохи згодом.

Випадок №4: Перепад електронапруги

Кількість електронних гаджетів у кожній квартирі зростає щороку. А у розрізі багатоквартирного будинку – чи не щодня. Відповідно, все це перевантажує електромережу. І, враховуючи те, що система подачі електроенергії в нашій країні якщо і оновлюється, то дуже повільно, у будь-який момент може статися падіння або підвищення напруги, яке виводить з ладу дороге устаткування.

Також фактор погоди може вплинути на серйозні перебої енергопостачання та перепади напруги, через що дуже часто згорають холодильники, бойлери, кондиціонери, телевізори, комп’ютерна техніка та інші прилади.

Що можна зробити, щоб захистити техніку від негарантійних випадків?

Застрахувати! Це майже, як придбати поліс КАСКО для страхування автомобіля від непередбачених ризиків. Сервіс зі страхування від негарантійної поломки придбаної техніки пропонують великі мережі побутових і цифрових гаджетів. Залежно від категорії товару та побажань покупця термін дії додаткової гарантії та безкоштовного сервісного обслуговування складає 2, 3 або 5 років.

"Завдяки такому сервісу покупець оберігає себе від можливих великих, несподіваних витрат на ремонт та обслуговування техніки. У разі появи несправностей у роботі техніки і визначенні сервісним центром негарантійного випадку, продавець бере на себе зобов’язання з проведення безкоштовного ремонту або здійснення страхової виплати в межах страхового внеску, якщо техніка вже ремонту не підлягає", – розповів Руслан Дорошенко, начальник відділу розвитку та управління додаткових сервісів мережі Фокстрот, де така послуга працює вже кілька років.

Кілька важливих моментів:

– оплата сервісу із захисту від негарантійних випадків проводиться тільки один раз. Надалі сервісне обслуговування та ремонт здійснюється абсолютно безкоштовно протягом усього терміну дії договору;

– такий "поліс" дає можливість один раз на рік провести повну діагностику та необхідну чистку техніки кваліфікованими майстрами за вашим бажання;

– у разі виявлення несправностей доставка великогабаритної техніки з дому до сервісного центру та назад – безкоштовна;

– "захист" можна подарувати разом з технікою.

І найголовніше: якщо за період страхування ви жодного разу не скористалися послугою, суму страхового полісу можна повернути й використати на покупки інших гаджетів.

Більше про додаткове страхування нової техніки дізнавайтеся у продавців-консультантів мережі Фокстрот або в інтернет-магазині FOXTROT.UA.