До недавнього часу існувало чотири покоління мобільного зв'язку. Наразі оператори активно використовують можливості мереж п'ятого покоління. Наразі у світі функціонує вже 12 722 мережі 5G у 34 країнах світу, однак в Україні до активного розгортання мереж п’ятого покоління ще далеко. Розповідаємо про те, що поява 5G означає для пересічних користувачів і які є смартфони з підтримкою цієї технології.

Стандарт мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G) – це новий етап розвитку технологій, який покликаний розширити можливості доступу в Інтернет через мережі радіодоступу.

Для нових смартфонів підтримку 5G називають важливою перевагою, а всі оператори рапортують про терміни впровадження і розширення покриття мережами 5G. Але що для простого користувача це все має означати? Якщо коротко, то зараз це питання актуальне лише для тих, хто проживає в не таких уже й великих зонах покриття даними мережами. Ці щасливчики отримують більш швидкий і більш стабільний доступ до мережі за умови наявності у них відповідного обладнання.

В Україні поки йдуть лише початкові етапи впровадження, пов'язані з необхідністю виділення операторам мовних частот і отриманням ними відповідних дозволів від органів влади. Але ситуація змінюється досить швидко, тому можна поглянути на картину впровадження 5G в інших країнах, щоб зрозуміти, що може чекати нас в недалекому майбутньому.

З чого складається мережа 5G

Хоча темпи поширення 5G залишаються високими, сама технологія – це не зовсім те, чого очікують користувачі. 5G NR означає не просто зв'язок п'ятого покоління, а й перехід на нові частоти передачі даних від антен зв'язку до телефону абонента. Підтримка 5G, заявлена ​​оператором, може для кінцевого користувача означати досить різні речі. Загальна – лише обіцянку більшої швидкості і місткості мережі.

Втім, мабуть найкраще різницю між різними технологіями зв'язку демонструє наступне зображення.

З технічної точки зору, 5G – це наступне покоління мобільного зв'язку. Поки воно в основному є не більше, ніж доповненням до існуючої мережі 4G LTE, даючи можливість наростити місткість мережі в місцях, де це необхідно. Як і з 4G є три категорії 5G, які обумовлені частотами, що використовуються. Це низькочастотний і середньочастотний діапазони, а також міліметровий діапазон (mmWave).

Головні особливості технології 5G

Масивні MIMO

Ця технологія передбачає використання декількох антен на приймачі. В результаті швидкість передачі даних і якість сигналу повинна зрости пропорційно до кількості антен завдяки рознесеному прийому.

Нові діапазони

Сьогодні мережі LTE займають частоти нижче 3,5 ГГц. Стандарти 5G мають на меті використання більш високочастотних діапазонів. Це дозволить позбутися перешкод, однак змусить збільшити потужність передавачів і щільніше розміщувати базові станції.

Network slicing (розподіл "нарізка" мережі)

Ця технологія дозволить мобільним операторам розгортати логічно ізольовані мережі, кожна з яких буде виділена під конкретні потреби, наприклад, для інтернету речей, широкосмугового доступу, трансляції відео і так далі. Таким чином мобільна мережа нового покоління зможе більш гнучко підлаштовуватися під різні застосування.

D2D (Device-to-device)

Пристрої, що перебувають неподалік один від одного, зможуть обмінюватися даними безпосередньо.

Що отримають звичайні користувачі 5G

Найважливішим і найбільш помітним наслідком впровадження 5G –є значне збільшення швидкості передачі даних. Результати попереднього тестування показали досягнення пікових показників на рівні 25,3 Гбіт/с. Якщо говорити про реальні швидкості, які чекають звичайних користувачів, то в 5G вони сягатимуть 10 Гбіт/с.

На практиці це дозволить користувачам завантажувати об’ємні файли і навіть фільми в Full HD за лічені секунди. Однак, такі швидкості докорінно змінять взаємодію розробників додатків з кінцевими користувачами, адже оновлення окремих програм та цілих систем здійснюватимуться за секунди. Велика пропускна здатність мережі знадобиться також для прямих трансляцій відео високої чіткості, роботи додатків віртуальної реальності, організації систем віддаленого навчання.

Глобальне поширення мереж п'ятого покоління, швидше за все, призведе до витіснення Wi-Fi з широкого вжитку масовим користувачем. Позаяк ваш смартфон, планшет або ноутбук завжди і всюди матиме доступ до інтернету, незалежно від того, є поруч роутер чи ні.

Коли чекати 5G в Україні

Спеціалісти навіть не називають приблизних термінів появи технології на теренах нашої країни. Варто зазначити, що у травні 2019 року, Президент України підписав указ "Про забезпечення послуг для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G)".

У лютому 2020 року Міністерство цифрової трансформації та компанія Ericsson домовились про консультаційну підтримку у сфері фіксованих і мобільних систем зв’язку нового покоління 4G (LTE-Advanced) та 5G та підписати спільний меморандум.

Смартфони з підтримкою 5G

Купити апарат, який вже підтримує 5G, зараз не проблема, але і тут все не так просто. Перші ґаджети на ринку, які підтримують 5G, не можуть працювати з мережами низькочастотного 5G. Новіші моделі, такі як Samsung Galaxy S20 5G або OnePlus 7T Pro 5G, вже отримали підтримку всіх можливих діапазонів 5G.

Однак при покупці телефону краще заздалегідь звіритися з тим, на яких частотах працює оператор і які дійсно підтримуються обраним апаратом, інакше всі переваги п'ятого покоління зв'язку для вас зведуться до наявності значка 5G на коробці.

Ця ситуація справедлива для американського ринку, і немає ніяких підстав припускати, що в Україні буде якось інакше. Тому просто купити найновіший апарат для користування 5G може виявитися недостатньо – потрібно дізнаватися про плани розвитку оператора.

Захищені смартфони теж не пасуть задніх. Наприкінці 2019 року компанія MediaTek анонсувала флагманську однокристальну систему MediaTek Dimensity 1000. Після її анонсу кілька компаній, що спеціалізуються на виготовлені захищених смартфонів, оголосили, що налагодять випуск "броньованих" 5G-смартфонів вже в 2020 році. Перший захищений 5G-смартфон працюватиме саме на базі MediaTek Dimensity 1000.

Варто зазначити, що українська компанія Sigma mobile, яка відома своїми захищеними телефонами та смартфонами серії X-TREME, постійно тестує і оновлює лінійку своїх смартфонів і активно займається розробкою нових моделей захищених смартфонів для 5G. Тож вже скоро ми можемо отримати перші 5G смартфони українського бренду.

Захищений смартфон Sigma X-treme PQ39 MAX з підтримкою мереж 4G користується широкої популярністю. Унікальний захист та характеристики цього смартфона роблять його справжнім сталкером у світі мобільних ґаджетів, а постійна робота над розробкою нових моделей дозволяє очікувати щонайменше чогось аналогічного, але вже з підтримкою 5G.

Зростання обсягів інформації вимагає збільшення швидкості з'єднання, а це означає, що тільки 5G має перспективи для задоволення майбутніх запитів власників смартфонів. Крім законодавчих проблем при впровадженні 5G, оператори стикаються і з технічними труднощами. Тому оператори в США обирають більш простий варіант з низькочастотних 5G, який розглядається, як більш надійний варіант LTE з'єднання. На повну ж мережі 5G запрацюють після запровадження усіх можливих діапазонів частот.