У класичній однокімнатній квартирі протягом року накопичується близько 18 кілограмів пилу. Якщо не робити вологе прибирання регулярно та не очищувати повітря всередині приміщення, його шкідливість може в 10 разів перевищувати токсичність повітря на вулицях мегаполісу. Пил справді небезпечний, і з ним потрібно боротися.

Саме звичайний побутовий пил часто стає причиною пересихання шкіри рук та банального нежитю, від якого не рятують жодні назальні краплі. І тут не допоможуть вітаміни, оскільки, можливо, річ не в ослабленому імунітеті, а в пилюці. 24 канал розповідає про те, як ефективно прибирати пил.

Склад побутового пилу

Спершу варто зрозуміти, з чого складається побутовий пил і чому він такий небезпечний. Адже це справжня "гримуча суміш" з бактеріями, вірусами, паличками, продуктами життєдіяльності комах, фарбою і навіть піском з Сахари. Все навколо – джерела пилу.

Звичайна побутова пилюка містить десятки, а то й сотні видів частинок різного походження. Приблизно на третину пил складається з мінеральних часток, на 20% – з відмерлих лусочок шкіри. Людина позбувається ороговілих клітин постійно, і за все життя в середньому їх втрачає близько 18 кілограмів. Ще 12-15% – це дрібні текстильні волокна. Їх джерело – килими, наш одяг, шпалери, м'які іграшки, оббивка диванів та крісел.

Що більше таких предметів у будинку, то більше пилу в ньому утворюється. 7-10% побутового пилу – це пилок рослин, спори цвілі та інші рослинні частки. Решта – мікроскопічні кульки жиру, які склеюють інші порошинки одна з одною і перешкоджають прибиранню, шерсть домашніх тварин, якщо вони у вас є, а також величезна кількість мікроорганізмів і крихітних комах.

Яку небезпеку несе звичайний домашній пил

Пилові кліщі

Боятися цих мікроскопічних комах слід в першу чергу. Побачити їх неозброєним оком неможливо, але вони заповнюють житло. Кожен окремий кліщ виробляє екскременти в кількості, що перевищує його власну вагу в 200 разів. Вони потрапляють у повітря і легені, викликаючи важкі захворювання.

Алергія

Небезпечна для маленьких дітей. За постійного контакту з пилом у дитини виникає алергічна реакція, яка може перерости в щось більше, наприклад, риніт або інший вид алергії.

Віруси та бактерії

Пил у повітрі – ідеальне середовище для підтримки життя вірусів і бактерій. Саме вони стають збудниками застуд і грипу.

Грибок

Запилене середовище є сприятливим для існування грибка. У вигляді спор він може проникати в легені, під нігті, на шкіру, викликаючи інфекційні захворювання і зараження. Не вдається вилікувати грибок стопи? Можливо, слід провести ретельне прибирання.

Яйця гельмінтів

Причиною їх появи не обов’язково є тварини. Яйця легко занести з вулиці на взутті або одязі. Згодом вони осідають у вигляді пилу і, проникаючи всередину організму, стають дорослими глистами. Вкрай небезпечний фактор для малюків.

Як захиститися від пилу: прості поради

Пилосос

Перша та найголовніша порада: придбайте пилосос із хорошою системою фільтрування. Тут не варто економити, адже це покупка на тривалий термін – вибрати потрібно потужну модель, яка б справді прибирала пилюку, а не розповсюджувала її кімнатою ще більше.

Радимо звернути увагу на контейнерні пилососи від Bosсh, а саме на модель BGS41PET1 серії ProAnimal. Це ефективний пилосос зі зручним контейнером для пилу та чудовою функцією SmartSensor Control. Пилосос призначений для ретельного прибирання та зручного користування. Крім того, контейнер, об’єм якого становить 2,4 літри, можна легко спустошити натисканням лише однієї кнопки, а відсутність кутів максимально спрощує процес очищення.

Щодо функції SmartSensor Control, то спеціальні сенсори постійно контролюють силу повітряного потоку, а світлодіодний дисплей вказує, коли фільтр потребує очищення, аби продуктивність пилососа залишалась на високому рівні.

Особливістю цього пилососа є унікальна турбощітка. З нею можна швидко та якісно очистити від пилу, волосся й шерсті будь-яке покриття підлоги, незалежно від його типу, адже насадка самостійно адаптується до поверхні.

Для захисту від найдрібніших частинок пилу в пилососі передбачено HEPA-фільтр, який фільтрує до 99,95% дрібних пилових частинок, бактерій. Такий фільтр ідеально підходить для людей, які страждають від алергії. До того ж фільтр легко миється, а це не передбачає жодних витрат на додаткові матеріали.

Змінне взуття та вологе прибирання

Друга порада: використовуйте кімнатне взуття. Проводьте регулярне вологе прибирання – не менш ніж 1-2 рази на тиждень. Якщо у домі є домашні тварини або маленькі діти, це потрібно робити частіше.

Очищення поверхонь

Зверніть увагу на килими, штори, подушки та інший текстиль. Періть їх регулярно із застосуванням хороших засобів дезінфекції. За можливості зведіть до мінімуму їх наявність у квартирі чи будинку. Альтернатива для штор – жалюзі, які легко мити.

Позбудьтесь пилозбірників

Якщо у вас на першому місці здоров'я, а домашній пил викликає алергію або інші неприємні наслідки, краще позбутися всього, що може бути додатковим джерелом пилюки. М'які іграшки, подушки на дивані, пухнастий килимок біля входу – все це "пилозбірники", тому за потреби сміливо викидайте їх.

Прибирайте постіль

Періодично провітрюйте постіль на вулиці під сонцем. Це стосується усього: подушок, покривал, ковдр і навіть матраца. Замініть ковдру та подушки на гіпоалергенні.

Не нехтуйте ґаджетами

Користуйтеся досягненнями прогресу: кондиціонери з системою фільтрування, очищувачі та зволожувачі повітря – все це допоможе побороти негативний вплив побутового пилу і суттєво зменшити його концентрацію в повітрі, яким ви дихаєте.

Провітрюйте

Не забувайте періодично провітрювати приміщення, влаштовуйте протяги навіть взимку (хоча б на 2-3 хвилини кілька разів на день). Це простий, але ефективний засіб. І не забувайте про прибирання.

Якщо дотримуватися усіх цих рекомендацій, можна не лише полегшити життя членам сім'ї, які страждають від алергії на пил, але й з часом зовсім позбутися цього захворювання. Крім цього, ви швидко відчуєте позитивний вплив на власне здоров'я від зменшення кількості побутового пилу.