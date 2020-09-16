В еру цифрових технологій усі бізнеси працюють з великими обсягами даних. Надійне збереження даних однаково потрібне як аграріям чи фармацевтам, так і великим логістичним компаніям чи малому бізнесу. Усі потребують надійного місця, де можна тримати й обробляти внутрішню корпоративну інформацію, і таке місце гарантує Київстар.

Що таке дата-центр

Давайте спершу розберемося, що таке дата-центр та для чого він потрібен. Звичайно, можна звернутися до Вікіпедії та прочитати: "Дата-центр, або центр зберігання і обробки даних – це спеціалізована будівля для розміщення (хостингу) серверного та мережевого обладнання". Але для того, щоб розібратися, що ж таке дата-центр, потрібне дещо ширше пояснення.

Отже, почнемо по порядку. Дата-центр – це високотехнологічний майданчик під охороною, де розміщуються сервери різних компаній. Простими словами, дата-центр – це такий собі "будинок серверів".

Фактично, призначення дата-центру полягає в наданні клієнтам послуг, пов'язаних із забезпеченням надійності зберігання й обробки інформації (текстові, графічні, цифрові та інші дані) для забезпечення працездатності сервісів і бізнесів.

Рано чи пізно перед вами постане питання "Де зберігати "серце" свого бізнесу?" Зрештою, вам ніхто не забороняє облаштувати власну серверну кімнату та найняти персонал, який обслуговуватиме її, однак таке задоволення не з дешевих і до того ж вимагає постійних та чималих витрат. Але можна суттєво заощадити, якщо довірити свої дані комерційним дата-центрам, які мають чималий досвід в обслуговуванні.

До прикладу, компанія "Київстар" уже протягом десяти років надає своїм клієнтам сервіс із розміщення обладнання в комерційному дата-центрі, гарантуючи надійне зберігання їхніх даних. Варто наголосити, що у квітні 2020 року оператор збільшив потужності дата-центру більш ніж удвічі. Серед іншого, Київстар пропонує хмарні рішення на основі платформи Microsoft AzureStack і власні мережі доступу до інтернету та передачі даних.

Дата-центр надає спеціальні захищені канали для здійснення міжнародного зв'язку. Гарантування безпеки даних, надійність дата-центру, а також максимальна швидкість зараз є комерційно необхідними на світовому ринку потребами.

Кому потрібні дата-центри

У першу чергу варто згадати, що сама послуга буде корисна компаніям, чия діяльність безпосередньо залежить від безперебійного забезпечення швидкої та ефективної обробки великих, а іноді й колосальних потоків інформації.

В епоху інформаційних технологій, часто з метою викрадення інформація піддається всіляким атакам. Саме впровадження спеціальних рішень для організації резервного копіювання даних в дата-центрах максимально убезпечить дані від ризиків втрати.

Прийнято вважати, що послуги дата-центру користуються попитом лише у великих компаній, але насправді спостерігається тенденція використання послуг малим бізнесом, стартапами та іншими компаніями. Не рідко такими послугами користуються цілі державні структури та сервіси.

Що робить дата-центр

Якщо коротко, то дата-центр позбавляє бізнес зайвого клопоту та надає йому низку переваг. До прикладу, дата-центр Київстар пропонує:

Технологічний майданчик

розміщення серверів або оренда обладнання

доступ всіх провідних операторів зв’язку

власні канали зв’язку

Гарантоване енергопостачання

надійне зовнішнє електропостачання

власна трансформаторна підстанція

дизель-генераторна станція

Контроль кліматичних умов

прецизійні кондиціонери із плавним регулюванням

підтримка відносної вологості та температури

ізоляція "холодних коридорів"

Надійність та безпека

система газового пожежогасіння

цілодобова охорона та відеоспостереження

система контролю та керування доступом

Усе це завдяки високотехнологічній інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу обладнання в центрі обробки даних (ЦОД) – головна характеристика сучасного дата-центру. Для цього майданчик дата-центру обладнується системами клімат-контролю, безперебійного електроживлення, безпеки й іншими системами життєзабезпечення.

Але що все це означає для клієнта? Що отримує користувач, бізнес чи організація, стаючи клієнтом дата-центру "Київстар"?

На майданчику українського оператора цифрових послуг клієнт може розмістити як своє обладнання, так і орендувати уже готове. Власні канали зв’язку забезпечать безперебійну роботу серверів.

Вам більше не потрібно турбуватися про можливі перебої в енергопостачанні: серверна оснащена електроживленням від кількох незалежних джерел, які дублюють одне одного в разі втрати енергопостачання від будь-якого із джерел. До речі, те саме стосується й системи охолодження, яка також має власні резервні вузли.

Безпека – одна з вирішальних та надважливих характеристик, тому саме їй приділяється особлива увага: контроль доступу до приміщення та окремо до клієнтської шафи з обладнанням, відеоспостереження і цілодобова охорона, а також автоматична система газового пожежогасіння у крайньому та надзвичайному випадку.

Клієнти дата-центру "Київстар" отримують технічну підтримку 24/7 та можливість керування даними з будь-якої точки світу, а також абсолютну впевненість у безпеці своїх даних.

Хмарні рішення для бізнесу

Хмарні сервіси вже давно увійшли практично в усі сфери життя людини. Соціальні мережі, мобільні додатки, поштові клієнти, якими ми користуємося щодня, – все це теж "хмари", і з кожним роком їх стає все більше.

Варто наголосити, що віртуальні сервери, де містяться дані різних користувачів, називаються публічними хмарами. Сервери ж зроблені спеціально під потреби конкретного клієнта або компанії, вони є приватними хмарами, і це не одне і те саме.

Малий бізнес зазвичай володіє невеликим бюджетом, тому будувати власну IT-інфраструктуру невигідно. А хмари дають можливість підприємцям бути мобільними й використовувати віддалені потужності звідусіль, де є інтернет, маючи впевненість у збереженні даних.

Однак доступність – не єдина перевага хмарних сервісів. Наприклад, "Київстар" пропонує своїм клієнтам хмарні рішення, які можуть бути впроваджені на будь-якому етапі розвитку. Оператор допоможе розгорнути ці сервіси під кожен окремий бізнес.

Зрештою, бізнес отримує можливість гнучко керувати ресурсом, використовуючи лише ті інструменти, які потрібні компанії в цей момент. Це допомагає оптимізувати витрати на утримання власної інфраструктури.

Як ми вже згадували вище, "Київстар" пропонує хмарні рішення на базі платформи Microsoft Azure Stack. Відтак клієнти оператора цифрових послуг мають можливість об'єднати ресурси, розгорнуті на власному серверному обладнанні, та хмарні сервіси, які вони використовують на платформі Azure Stack.

Ця платформа повністю сумісна та логічно об’єднана з глобальною "хмарою" Microsoft Azure. Тобто клієнт отримує функціональні можливості продуктів Microsoft і хмарних служб Azure, хоча по факту розміщує і обробляє дані в межах України.

Це унікальне рішення, яке, з одного боку, враховує вимоги українських регуляторів при обробці персональних даних; а, з іншого, – дає змогу організувати максимально надійну і захищену інфраструктуру зі швидким та стабільним з’єднанням.

Варто додати, що "Київстар" уклав партнерство з компанією Microsoft ще наприкінці 2016 року і поповнив портфель рішень для бізнесу продуктом хмарної технології. З моменту комерційного підключення послуги понад сотню бізнес-клієнтів оператора стали користувачами Office 365 від Microsoft.

У реаліях сьогодення понад половина всіх українських підприємств використовує хмарні технології. Експерти висловлюють впевненість, що з часом весь бізнес перебереться в хмари. Українські компанії, які досі зберігають дані на власних серверах, ризикують втратити бізнес у разі форс-мажорних ситуацій на кшталт обшуків або вірусних атак. Хмари й дата-центри – необхідні рішення для бізнесу, який хоче рости і залишатися у безпеці.