Мабуть, будь-який користувач захищеної техніки задавався питаннями, що ж таке IP68, що він означає і для чого деякі виробники згадують про нього в характеристиках смартфона. Розповідаємо, що ж таке IP68, якими ще можуть бути ці цифри і чому телефони з цим показником витриваліші за інші пристрої.

Що таке IPХХ

Почнемо розбиратися з самого початку. Абревіатура IP, яку з гордістю вказують виробники в специфікаціях пристрою – означає Ingress Protection і з англійської перекладається як "Ступінь захисту від проникнення". Це система класифікації різних ступенів захисту техніки від проникнення різних предметів й води відповідно до міжнародних стандартів IEC 60529.

Одразу за буквами IP слідують дві цифри, як, наприклад, IP68, яке пишуть зазвичай на захищених смартфонах або фітнес-браслетах. Тут все просто: перша цифра несе інформацію про ступінь захисту від твердих предметів, друга ж – про те, наскільки ґаджет захищений від води.



Захищений смартфон Sigma mobile легко переживає випробування пилом та водою

Клас пило- й вологозахищенності може бути вказаний на корпусі смартфона (або іншого пристрою), проте найчастіше його пишуть в характеристиках, зовні ж ці специфікації можуть ніяк не відбиватися. Наприклад, смартфони бренду Sigma mobile лінійки X-Treme та інші їх захищені смартфони володіють ступенями захисту класу IP68 або IP69. Якщо ж смартфони мають "брутальну зовнішність", скоріше за все, крім захисту від пилу і вологи, вони ще вони здатні краще витримувати падіння та удари, як вищезгадані "броньовані" смартфони Sigma mobile.

Які пристрої захищають від води й пилу

Варто зазначити, що захистом від вологи й пилу сьогодні обладнані найрізноманітніші електроприлади, а не лише смартфони. До прикладу, якщо на розетці зазначено маркування IP22 – це означає, що вона буквально захищена від проникнення пальців в неї, крім того, така розетка захищена від крапель води зверху.

Якщо світлодіодна лампа маркована, наприклад, позначенням IP44, це означає, що такий світильник придатний для роботи у вологих приміщеннях, наприклад, в гаражах, ангарах, лазнях та саунах, оскільки захищений від попадання всередину сторонніх часток діаметром понад одного міліметра і від бризок води. Якщо все ж необхідно, щоб така лампа працювала на вулиці, краще помістити її під дах.



Звичайна розетка з захистом IP22 та світлодіодна лампа з захистом IP44

Найсерйознішим ступенем захисту сьогодні є IP69-K. Його можна побачити на пристроях, яким необхідно витримувати високотемпературну мийку під високим тиском.

Що означають цифри кодування після IP

Отже, перша цифра означає захист від проникнення сторонніх предметів, причому якщо перша цифра 0, то оболонка ґаджета виконує декоративну функцію.

Що означають інші цифри:

IP1x – захист від проникнення предметів > 50 мм (великі поверхні тіла, в тому числі руки).

IP2x – захист від проникнення предметів > 12 мм (пальці й інші подібні об'єкти).

IP3x – захист від проникнення предметів > 2.5 мм (інструменти, кабелі).

IP4x – захист від проникнення предметів > 1 мм (дроти, болти, цвяхи).

IP5x – частковий захист від пилу (деяка кількість пилу може проникнути всередину корпусу, що не порушить роботи пристрою).

IP6x – повний захист від пилу, не дозволяє пилу проникати всередину корпусу.

Друга цифра означає захист від проникнення води. У разі, якщо друга цифра – 0, значить, ніякого захисту від води немає.

Що означають інші цифри:

IPx1 – краплі води у вертикальному положенні не повинні порушувати роботу пристрою.

IPx2 – краплі води у вертикальному положенні не повинні порушувати роботу пристрою, а також якщо його відхилити від робочого положення на кут до 15 градусів.

IPx3 – захист від дощу або крапель у вертикальному положенні.

IPx4 – захист від крапель, які падають з будь-якого напрямку.

IPx5 – захист від струменів води з будь-якого напрямку.

IPx6 – захист від водяних струменів або хвиль з будь-якого напрямку.

IPx7 – захист при короткочасному зануренні у воду на глибину до 1 м.

IPx8 – захист при повному зануренні у води на глибину більше ніж 1 м.

Важливе уточнення! Захист від води, який позначається другою цифрою у коді IPxx, стосується лише прісної води.

Так, смартфон зі ступенем захисту IP68, повністю захищений від пилу та від проникнення води при повному зануренні на глибину більше ніж 1 метр. Отже, такий пристрій витримає миття проточною водою навіть з милом, падіння в калюжі та басейни.