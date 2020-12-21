До виходу нового iPhone 13 залишилось трохи менше року, а в мережі публікують все більше інформації про майбутню новинку. Зараз інсайдери опублікували ще одну порцію інформації про майбутню новинку Apple.

За свіжими даними, в iPhone 13 виробник теж додасть 4 моделі, повідомляє Gizchina.

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Усі смартфони лінійки будуть використовувати технологію D-ToF (Direct ToF).

Що ще відомо

Американська компанія II-VI Incorporated увійде в ланцюжок поставок Apple для iPhone наступного покоління. Ця компанія буде виробляти чіпи VCSEL для камер. Аналітики вважають, що це дасть змогу збільшити цікавість до нової лінійки.

Постачальником модулів для камер буде американська компанія Lumentum, яка спільно з Apple створила чіпи VCSEL, які використали у iPhone 12 Pro.При цьому другим постачальником стане компанія II-VI Incorporated. Крім того, Winmao розширює закупівлю спеціального вимірювального і випробувального устаткування для VCSEL.

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Інсайдери також припускають, що про те, що кількість отворів в блоці основної камери iPhone 13 збільшиться, а розмір фірмового вирізу (так звала моноброва) буде трохи меншою.

Дата презентації

Аналітик також назвав приблизну дату анонсу. Презентація iPhone 13 має відбутись у вересні 2021 року.