Як виявилось, задоволення працівників роботою залежить від якості технологічного оснащення. Як показує дослідження, майже 60% опитаних керівників ІТ-відділів відзначили поліпшення досвіду співробітників на 10%, завдяки підвищення задоволеності технологіями.

Про це сказано у дослідженні "Забезпечте співробітників правильними технологіями”, проведеного компанією Lenovo спільно з Intel, передає 24 канал.

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Як сказано у дослідженні, співробітникам потрібні пристрої, які працюють стабільно. Тож важливо налагодити процес оновлення персональних пристроїв.

Що рекомендують бізнесу

Поліпшити залученість співробітників можна завдяки декільком крокам:

Переорієнтувати інвестиції. Бізнес інвестує ресурси у вивчення нових технологій: 5G, доповнена і віртуальна реальність (AR/VR), штучний інтелект (AI) або технології машинного навчання.

При цьому, компаніям у першу чергу варто зосередитися на безпосередніх пріоритетах співробітників, наприклад надання надійних пристроїв та інструментів для ефективної роботи.

Реорганізувати пріоритети. Компанії мають зосередитися на поліпшенні досвіду співробітників, а не лише на окремих показниках продуктивності. Згідно з дослідженням, майже 80% керівників ІТ-відділів планують зосередитися на підвищенні залученості співробітників найближчим часом.

Зосередитися на робочих пристроях. 77% співробітників, що працюють повний день, вважають, що комп'ютерна техніка – це критично важливий фактор.

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Більшість респондентів кажуть, що ПК мають вирішальний вплив на підвищення задоволеності клієнтів (69%), зростання доходів (62%) і утримання співробітників (55%).