Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов зробив резонансну заяву про те, що українських користувачів Вконтакте поліція братиме на облік. Однак, джерела кажуть, що насправді слова Данілова не правильно зрозуміли.

Принаймні про це кажуть джерела видання РБК-Україна.

До теми В РНБО досі працюють над блокуванням Вконтакте: допомогу просять і в міжнародних експертів

Вони переконують, що поліція не буде ставити на облік українських користувачів Вконтакте.

Джерело каже, що заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова могли не правильно зрозуміти.

Кіберполіція цим не займається. Це Данілов щось наплутав, або його неправильно зрозуміли,

– заявило джерело.

Що трапилось

На початку вересня українці виявили, що соцмережа Вконтакте знову стала доступною в Україні. Додаток використовує обхідні шляхи, щоб подолати ці обмеження.

Після цього секретар РНБО Данілов заявив, що російська соцмережа не має бути доступною на території України. Відтак, зараз починає працювати система, яка матиме інформацію про усіх користувачів.

"Вони будуть перебувати на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент, то вони будуть мати певний клопіт з нашою поліцією", – сказав тоді Данілов.