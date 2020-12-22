Незважаючи на всі проблеми Cyberpunk 2077, гра привернула багато уваги. Гравці як і раніше активно обговорюють новини, патчі і складності, з якими CD Projekt RED зіткнулася після релізу. Підвищеною активністю скористалися і шахраї.

Зловмисники поширюють шкідливе програмне забезпечення під виглядом неіснуючої мобільної версії Cyberpunk 2077. Інформацію опублікували у Twitter.

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Що відомо

Відомо, що під виглядом Cyberpunk 2077 для Android поширюється програма-вимагач Coderware. Коли додаток заражає смартфон, він зашифровує всі дані на пристрої.

Жертва при цьому отримує повідомлення з вимогою відправити 500 доларів у біткоїнах. Крім того, шахраї вимагають надіслати кошти протягом десяти годин, інакше дані буде видалено назавжди.

Шкідлива програма на сайті шахраїв / Фото 3dnews

Зловмисники поширюють Coderware через сайт з дизайном, який повторює офіційний магазин додатків Play Маркет. На сайті також є начебто відгуки та оцінки, більшість з яких – найвищі.