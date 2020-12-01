У Дніпрі відбувся онлайн-фінал всеукраїнського турніру ракетно-космічних інновацій Star Track 5, в якому змагались 37 учасників з усієї України: студенти, інженери, науковці та винахідники-ентузіасти. Переможці Star Track отримали грошові винагороди, а також можливість втілити свої проєкти на технічній базі Інжинірингової школи Noosphere, яку заснував Макс Поляков, власник Firefly Aerospace.

Учасники представили 13 науково-технічних проектів. Переможцем Star Track 5 став школяр з Дніпра Макар Дробишев, який створив проєкт рідинного ракетного двигуна малої тяги LT-3B "Стриж" – дешевший за аналоги та з унікальною гібридною системою охолодження сопла та камери згоряння, повідомляє 24 канал.

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Символічно, що у розробці двигунів ракети Firefly Alpha, що наразі готується до свого першого польоту в космос, також взяли участь інженери з Дніпра.



Макар Дробишев – переможець конкурсу Star Track 5

За словами Макса Полякова, такі заходи не тільки об'єднують однодумців, а й сприяють популяризації науки, що дуже важливо як для молодого покоління, так і для майбутнього країни.

Star Track – це щорічний захід, що проходить за підтримки її засновника, доктора економічних наук, міжнародного підприємця і мецената Максима Валерійовича Полякова.

Про проєкт Noosphere Engineering School

Інжинірингова школа Noosphere (або Noosphere Engineering School) – це спільний проєкт "Асоціації Noosphere" та провідних вишів України, мета якого – популяризувати інженерну освіту та створити в Україні екосистему для розвитку високотехнологічних студентських стартапів.

Науково-технічні лабораторії Інжинірингової школи відкриті в провідних ЗВО України: у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та в інших. Серед найбільш успішних розробок, реалізованих на базі Noosphere Engineering School – мобільний додаток "My Pol", система автоматизованого управління вогнем артилерії "ArtOS", проєкт "Студентська ракета".