У понеділок відбувся запуск першої експлуатаційної пілотованої місії на кораблі SpaceX Crew Dragon. На честь цієї події представляємо підбірку тематичних шпалер для iPhone.

Всього є десяток зображень, присвячених SpaceX та її проєктам, включаючи Starlink і місію Demo-2, повідомляє 24 канал. Всі картинки мають роздільну здатність 1284х2778 пікселів.

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Про деталі місії і те, як проходив запуск, можете прочитайти у нашому матеріалі за посиланням вище. Там ми розповіли про команду, яка відправилася на МКС, нову назву корабля Crew Dragon і про те, як він змінився після запуску Demo-2.

Шпалери для iPhone

Зображення у максимальній роздільній здатності можна завантажити за цим посиланням.