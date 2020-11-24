Німецькі вчені створили програмний алгоритм, що може визначати харчову цінність страви. Система може визначити калорійність і вміст білків, вуглеводів і жирів лише по фото.

В основі системи лежить нейромережа для розпізнавання об'єктів, яку вчили на фотографіях бібліотеки ImageNet, повідомляє nplus1.

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Штучний інтелект може визначити калорійність страви і зміст базових компонентів (білки, жири, вуглеводи). Ще 100 нейронів видають 100 найвірогідніших інгредієнтів страви.

Як навчили мережу

Для навчання нейромережі автори використовували сайт рецептів зі списками інгредієнтів і фотографіями готових страв. Також ШІ вчився на базі харчової цінності різних продуктів.

Тестування нейромережі на нових рецептах показало, що похибка розрахунку на 100 грамів страви становить всього 46,7 калорії, 2,51 грама білка, 3,88 грама жиру і 6,97 грама вуглеводів.

При цьому результат можна покращити, застосовуючи досконаліші алгоритми для попередньої обробки рецептів.