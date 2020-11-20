Вчені з Китаю заявляють, що вони створили штучний інтелект для виявлення сарказму. Нейромережу навчили на базі даних з Twitter. Вона оцінює текст публікації і прив'язане до нього зображення, щоб зрозуміти, саркастична вона чи ні.

Як це працює

Штучний інтелект дослідників фокусується на відмінностях між текстом та зображеннями, а потім об'єднує ці результати для складання прогнозів, розповіли вчені. Він також порівнює хештеги з текстом твіту, щоб допомогти оцінити настрій, який намагається передати користувач.

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Під час тестування модель китайських вчених показала покращення на 2,74% за шкалою F1 (оцінка класифікатора) порівняно з HFM (Hierarchical Fusion Model), представленої минулого року: нова нейромережа досягла 86% точності у порівнянні з 83% у HFM.

Штучний інтелект і сарказм

Вчені почали використовувати ШІ для вивчення сарказму в Instagram, Tumblr і Twitter у 2016 році. У 2019 дослідники з університету Мічігану і Сінгапурського університетів випустили нейромережу для виявлення сарказму в телешоу під назвою MUStARD. Тести показали, що використання мультимодальної інформації може знизити рівень помилок при виявленні сарказму до 12,9% за шкалою F1 у порівнянні з оцінкою одного типу інформації.

Розробки Facebook

Навесні 2020 року Facebook розповіла про використання штучного інтелекту для виявлення постів, які порушують умови платформи. ШІ Facebook намагається виявити образи, розпалювання ненависті і гейтспіч. У компанії розповіли, що у першому кварталі 2020 року соцмережа виявила і видалила 9,6 мільйона одиниць контенту, який був визначений як образливий або ненависницький. 88,8% постів серед цих видалених публікацій алгоритми Facebook виявил раніше, ніж про них повідомили користувачі. Це на 86% більше, ніж у попередньому кварталі.

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Проте, у Facebook визнали, що алгоритми поки не готові до широкого розгортання – точність їх роботи становить близько 65-70%.